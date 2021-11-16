https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/eksport-tsitrusovykh-iz-abkhazii-v-rossiyu-dostig-dvukh-tysyach-tonn-za-mesyats-1036353294.html

Экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию достиг двух тысяч тонн за месяц

Экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию достиг двух тысяч тонн за месяц

Первые коммерческие партии мандаринов стали ввозить из Абхазии в Россию в середине октября. 16.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

цитрусовые

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Из Абхазии в Россию экспортировано около 2000 тонн цитрусовых, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.Первые коммерческие партии мандаринов стали ввозить из Абхазии в Россию в середине октября. Всего на сегодняшний день через таможенный пост "Адлер" провезено порядка 2000 тонн плодов. За последние выходные было оформлено более 250 тонн цитрусовых. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение товаропотока примерно на 10 процентов, отмечается в сообщении.Кроме цитрусовых предприниматели ввозят фейхоа, хурму, лимоны. Всего на сегодняшний день оформлено более 3500 тонн сельхозпродукции. В сутки через таможенный пост МАПП "Адлер" проходит до 100 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.Так как цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенники оформляют грузы в приоритетном порядке и по возможности максимально быстро. Использование периодического декларирования и современной техники значительно сокращает время прохождения таможенных процедур.

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цитрусовые