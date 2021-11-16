https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/lakerbaya-rasskazala-chto-yavlyaetsya-sderzhivayuschim-faktorom-dlya-investorov-v-abkhazii-1036343258.html

Лакербая рассказала, что является сдерживающим фактором для инвесторов в Абхазии

Лакербая рассказала, что является сдерживающим фактором для инвесторов в Абхазии

Руководитель Инвестиционного агентства Илона Лакербая рассказала о динамике инвестиционной активности в республике. 16.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-16T12:15+0300

2021-11-16T12:15+0300

2021-11-16T12:15+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0f/1036343229_0:414:2600:1877_1920x0_80_0_0_de6dceefc05f1be6e9804cf119749356.jpg

Лакербая Лакербая

Круглый стол, организованный Центром стратегических исследований при президенте Абхазии, где обсуждались вопросы экономики, состоялся в Сухуме в понедельник, 15 ноября. Глава Инвестагентства отметила, что закон об инвестиционной деятельности дает большие возможности для привлечения инвесторов в Абхазию. "В частности, мы предоставляем преференции для всех инвесторов, не важно, иностранных или национальных. Есть возможность получить преференции в виде освобождения от налога на прибыль и налога на имущество не более, чем на 8 лет... При привлечении инвестиций сдерживающим фактором является развитие инфраструктуры, доступность к электросетям, развитость системы водоснабжения. Это часто задаваемый инвесторами вопрос. Была государственная программа, по которой развивали инфраструктуру, государством компенсировались все инфраструктурные мероприятия. Сейчас Министерство экономики ведет переговоры, чтобы эту программу восстановить, и мы собираем потребность в данных категориях", – сообщила Лакербая.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио