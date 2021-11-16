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Лакербая рассказала, что является сдерживающим фактором для инвесторов в Абхазии
Лакербая рассказала, что является сдерживающим фактором для инвесторов в Абхазии
Руководитель Инвестиционного агентства Илона Лакербая рассказала о динамике инвестиционной активности в республике. 16.11.2021, Sputnik Абхазия
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Лакербая
Лакербая
Круглый стол, организованный Центром стратегических исследований при президенте Абхазии, где обсуждались вопросы экономики, состоялся в Сухуме в понедельник, 15 ноября. Глава Инвестагентства отметила, что закон об инвестиционной деятельности дает большие возможности для привлечения инвесторов в Абхазию. "В частности, мы предоставляем преференции для всех инвесторов, не важно, иностранных или национальных. Есть возможность получить преференции в виде освобождения от налога на прибыль и налога на имущество не более, чем на 8 лет... При привлечении инвестиций сдерживающим фактором является развитие инфраструктуры, доступность к электросетям, развитость системы водоснабжения. Это часто задаваемый инвесторами вопрос. Была государственная программа, по которой развивали инфраструктуру, государством компенсировались все инфраструктурные мероприятия. Сейчас Министерство экономики ведет переговоры, чтобы эту программу восстановить, и мы собираем потребность в данных категориях", – сообщила Лакербая.
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Лакербая рассказала, что является сдерживающим фактором для инвесторов в Абхазии

12:15 16.11.2021
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Лакербая
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Руководитель Инвестиционного агентства Илона Лакербая рассказала о динамике инвестиционной активности в республике.
Круглый стол, организованный Центром стратегических исследований при президенте Абхазии, где обсуждались вопросы экономики, состоялся в Сухуме в понедельник, 15 ноября.
Глава Инвестагентства отметила, что закон об инвестиционной деятельности дает большие возможности для привлечения инвесторов в Абхазию.
"В частности, мы предоставляем преференции для всех инвесторов, не важно, иностранных или национальных. Есть возможность получить преференции в виде освобождения от налога на прибыль и налога на имущество не более, чем на 8 лет... При привлечении инвестиций сдерживающим фактором является развитие инфраструктуры, доступность к электросетям, развитость системы водоснабжения. Это часто задаваемый инвесторами вопрос. Была государственная программа, по которой развивали инфраструктуру, государством компенсировались все инфраструктурные мероприятия. Сейчас Министерство экономики ведет переговоры, чтобы эту программу восстановить, и мы собираем потребность в данных категориях", – сообщила Лакербая.
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