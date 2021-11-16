https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/migranty-styanulis-k-zakrytomu-kpp-na-granitse-belorussii-i-polshi-1036354538.html

Мигранты стянулись к закрытому КПП на границе Белоруссии и Польши

Мигранты стянулись к закрытому КПП на границе Белоруссии и Польши

Большая колонна мигрантов перешла из стихийного лагеря к закрытому КПП на границе Белоруссии и Польши. 16.11.2021, Sputnik Абхазия

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По данным польской стороны, там собралось около 3,5 тыс. человек. Пограничники через громкоговоритель предупреждают беженцев, что в случае незаконного пересечения границы могут применить силу. В МВД Польши считают, что мигранты готовятся к штурму. Подробнее о ситуации на границе смотрите в видео RT.

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