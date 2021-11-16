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Мигранты стянулись к закрытому КПП на границе Белоруссии и Польши
Мигранты стянулись к закрытому КПП на границе Белоруссии и Польши
Большая колонна мигрантов перешла из стихийного лагеря к закрытому КПП на границе Белоруссии и Польши. 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T13:16+0300
2021-11-16T13:16+0300
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По данным польской стороны, там собралось около 3,5 тыс. человек. Пограничники через громкоговоритель предупреждают беженцев, что в случае незаконного пересечения границы могут применить силу. В МВД Польши считают, что мигранты готовятся к штурму. Подробнее о ситуации на границе смотрите в видео RT.
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в мире, видео, мультимедиа, видео
Мигранты стянулись к закрытому КПП на границе Белоруссии и Польши
13:16 16.11.2021 (обновлено: 13:17 16.11.2021)
Большая колонна мигрантов перешла из стихийного лагеря к закрытому КПП на границе Белоруссии и Польши.
По данным польской стороны, там собралось около 3,5 тыс. человек.
Пограничники через громкоговоритель предупреждают беженцев, что в случае незаконного пересечения границы могут применить силу. В МВД Польши считают, что мигранты готовятся к штурму.
Подробнее о ситуации на границе смотрите в видео RT.