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https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/obostrilas-situatsiya-na-azerbaydzhano-armyanskoy-granitse--1036362881.html
Обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе
Обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе
Информация по конфликту противоречивая: Баку объясняет свои действия обстрелами со стороны армянских военных, а Минобороны Армении сообщает о попытке... 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T20:10+0300
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В Сюникском регионе Армении идут бои между армянскими и азербайджанскими военными, сообщает RT. Боевые действия развернулись вдоль трассы на территории между Карабахом и Ереваном.Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке срыва трехсторонних договоренностей по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Об этом он заявил в ходе телефонной беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает РИА Новости. По словам Пашиняна, международное сообщество не должно оставаться безразличным к посягательству Азербайджана в отношении суверенной территории Армении.Ранее сегодня МИД Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского военного ведомства, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненные с армянской стороны. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. При посредничестве Москвы стороны приняли трехстороннее соглашение о перемирии в ночь на 10 ноября. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские миротворцы.
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Обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе

20:10 16.11.2021 (обновлено: 20:20 16.11.2021)
© AFP 2021 / KAREN MINASYANНа этом снимке, сделанном 18 июня 2021 года возле села Сотк, Армения, видны флаг Азербайджана
На этом снимке, сделанном 18 июня 2021 года возле села Сотк, Армения, видны флаг Азербайджана - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
© AFP 2021 / KAREN MINASYAN
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Информация по конфликту противоречивая: Баку объясняет свои действия обстрелами со стороны армянских военных, а Минобороны Армении сообщает о попытке Азербайджана занять ряд их постов, из-за чего по наступающим был открыт ответный огонь.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В Сюникском регионе Армении идут бои между армянскими и азербайджанскими военными, сообщает RT. Боевые действия развернулись вдоль трассы на территории между Карабахом и Ереваном.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке срыва трехсторонних договоренностей по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Об этом он заявил в ходе телефонной беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает РИА Новости. По словам Пашиняна, международное сообщество не должно оставаться безразличным к посягательству Азербайджана в отношении суверенной территории Армении.
Ранее сегодня МИД Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского военного ведомства, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненные с армянской стороны. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.
В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. При посредничестве Москвы стороны приняли трехстороннее соглашение о перемирии в ночь на 10 ноября. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские миротворцы.
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