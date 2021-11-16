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Обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе
Обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе
Информация по конфликту противоречивая: Баку объясняет свои действия обстрелами со стороны армянских военных, а Минобороны Армении сообщает о попытке... 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T20:10+0300
2021-11-16T20:10+0300
2021-11-16T20:20+0300
кавказ
новости
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В Сюникском регионе Армении идут бои между армянскими и азербайджанскими военными, сообщает RT. Боевые действия развернулись вдоль трассы на территории между Карабахом и Ереваном.Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке срыва трехсторонних договоренностей по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Об этом он заявил в ходе телефонной беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает РИА Новости. По словам Пашиняна, международное сообщество не должно оставаться безразличным к посягательству Азербайджана в отношении суверенной территории Армении.Ранее сегодня МИД Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского военного ведомства, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненные с армянской стороны. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. При посредничестве Москвы стороны приняли трехстороннее соглашение о перемирии в ночь на 10 ноября. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские миротворцы.
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кавказ, новости
Обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе
20:10 16.11.2021 (обновлено: 20:20 16.11.2021)
Информация по конфликту противоречивая: Баку объясняет свои действия обстрелами со стороны армянских военных, а Минобороны Армении сообщает о попытке Азербайджана занять ряд их постов, из-за чего по наступающим был открыт ответный огонь.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. В Сюникском регионе Армении идут бои между армянскими и азербайджанскими военными, сообщает RT. Боевые действия развернулись вдоль трассы на территории между Карабахом и Ереваном.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке срыва трехсторонних договоренностей по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Об этом он заявил в ходе телефонной беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает РИА Новости
. По словам Пашиняна, международное сообщество не должно оставаться безразличным к посягательству Азербайджана в отношении суверенной территории Армении.
Ранее сегодня МИД Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского военного ведомства, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненные с армянской стороны. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.
В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. При посредничестве Москвы стороны приняли трехстороннее соглашение о перемирии в ночь на 10 ноября. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе разместились российские миротворцы.