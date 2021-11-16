https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/odin-chelovek-pogib-pri-predotvraschenii-pokusheniya-na-militsionerov-v-gagre-1036351601.html

Один человек погиб при предотвращении покушения на милиционеров в Гагре

Один человек погиб при предотвращении покушения на милиционеров в Гагре

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Предотвращено покушение на жизнь сотрудников УВД по Гагрскому району, сообщается на сайте МВД Абхазии. 16.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-16T10:40+0300

2021-11-16T10:40+0300

2021-11-16T12:05+0300

в абхазии

новости

мвд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/10/1036351574_0:108:1820:1132_1920x0_80_0_0_c0c41ba4317aed979ef15c8f914c5eba.jpg

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Предотвращено покушение на жизнь сотрудников УВД по Гагрскому району, сообщается на сайте МВД Абхазии.Готовившие преступление лица были установлены и задержаны специально созданной опергруппой. Согласно релизу МВД, 16 ноября, примерно в 7:00 утра, в Гагре, на улице Ардзинба, при задержании подозреваемых произошла перестрелка между милицией и двумя жителями поселка Бзыпта, вооруженными огнестрельным оружием - пистолетом системы револьвер, обрезом ружья и ручной гранатой.Двадцатидвухлетний Амир Кетия получил смертельное ранение, пытаясь совершить взрыв, пишет ведомство, а 23-летний Омар Хагуш, получивший ранение плеча в перестрелке, доставлен в медучреждение и взят под охрану.На месте происшествия работают специалисты криминалистического центра и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы, а также стреляные гильзы изъяты и направлены на экспертизу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мвд абхазии