https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/odin-chelovek-pogib-pri-predotvraschenii-pokusheniya-na-militsionerov-v-gagre-1036351601.html
Один человек погиб при предотвращении покушения на милиционеров в Гагре
Один человек погиб при предотвращении покушения на милиционеров в Гагре
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Предотвращено покушение на жизнь сотрудников УВД по Гагрскому району, сообщается на сайте МВД Абхазии. 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T10:40+0300
2021-11-16T10:40+0300
2021-11-16T12:05+0300
в абхазии
новости
мвд абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/10/1036351574_0:108:1820:1132_1920x0_80_0_0_c0c41ba4317aed979ef15c8f914c5eba.jpg
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Предотвращено покушение на жизнь сотрудников УВД по Гагрскому району, сообщается на сайте МВД Абхазии.Готовившие преступление лица были установлены и задержаны специально созданной опергруппой. Согласно релизу МВД, 16 ноября, примерно в 7:00 утра, в Гагре, на улице Ардзинба, при задержании подозреваемых произошла перестрелка между милицией и двумя жителями поселка Бзыпта, вооруженными огнестрельным оружием - пистолетом системы револьвер, обрезом ружья и ручной гранатой.Двадцатидвухлетний Амир Кетия получил смертельное ранение, пытаясь совершить взрыв, пишет ведомство, а 23-летний Омар Хагуш, получивший ранение плеча в перестрелке, доставлен в медучреждение и взят под охрану.На месте происшествия работают специалисты криминалистического центра и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы, а также стреляные гильзы изъяты и направлены на экспертизу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/10/1036351574_84:0:1737:1240_1920x0_80_0_0_f6ba642bdae067ec66b1dd615ec487cd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, мвд абхазии
Один человек погиб при предотвращении покушения на милиционеров в Гагре
10:40 16.11.2021 (обновлено: 12:05 16.11.2021) СУХУМ, 16 ноя – Sputnik.
Предотвращено покушение на жизнь сотрудников УВД по Гагрскому району, сообщается
на сайте МВД Абхазии.
Готовившие преступление лица были установлены и задержаны специально созданной опергруппой.
Согласно релизу МВД, 16 ноября, примерно в 7:00 утра, в Гагре, на улице Ардзинба, при задержании подозреваемых произошла перестрелка между милицией и двумя жителями поселка Бзыпта, вооруженными огнестрельным оружием - пистолетом системы револьвер, обрезом ружья и ручной гранатой.
Двадцатидвухлетний Амир Кетия получил смертельное ранение, пытаясь совершить взрыв, пишет ведомство, а 23-летний Омар Хагуш, получивший ранение плеча в перестрелке, доставлен в медучреждение и взят под охрану.
На месте происшествия работают специалисты криминалистического центра и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы, а также стреляные гильзы изъяты и направлены на экспертизу.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.