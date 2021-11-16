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Один человек погиб при предотвращении покушения на милиционеров в Гагре
Один человек погиб при предотвращении покушения на милиционеров в Гагре
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Предотвращено покушение на жизнь сотрудников УВД по Гагрскому району, сообщается на сайте МВД Абхазии. 16.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Предотвращено покушение на жизнь сотрудников УВД по Гагрскому району, сообщается на сайте МВД Абхазии.Готовившие преступление лица были установлены и задержаны специально созданной опергруппой. Согласно релизу МВД, 16 ноября, примерно в 7:00 утра, в Гагре, на улице Ардзинба, при задержании подозреваемых произошла перестрелка между милицией и двумя жителями поселка Бзыпта, вооруженными огнестрельным оружием - пистолетом системы револьвер, обрезом ружья и ручной гранатой.Двадцатидвухлетний Амир Кетия получил смертельное ранение, пытаясь совершить взрыв, пишет ведомство, а 23-летний Омар Хагуш, получивший ранение плеча в перестрелке, доставлен в медучреждение и взят под охрану.На месте происшествия работают специалисты криминалистического центра и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы, а также стреляные гильзы изъяты и направлены на экспертизу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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Один человек погиб при предотвращении покушения на милиционеров в Гагре

10:40 16.11.2021 (обновлено: 12:05 16.11.2021)
© Foto / МВД АбхазииПокушение на милицию в Гагре
Покушение на милицию в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
© Foto / МВД Абхазии
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Предотвращено покушение на жизнь сотрудников УВД по Гагрскому району, сообщается на сайте МВД Абхазии.
Готовившие преступление лица были установлены и задержаны специально созданной опергруппой.
Согласно релизу МВД, 16 ноября, примерно в 7:00 утра, в Гагре, на улице Ардзинба, при задержании подозреваемых произошла перестрелка между милицией и двумя жителями поселка Бзыпта, вооруженными огнестрельным оружием - пистолетом системы револьвер, обрезом ружья и ручной гранатой.
Двадцатидвухлетний Амир Кетия получил смертельное ранение, пытаясь совершить взрыв, пишет ведомство, а 23-летний Омар Хагуш, получивший ранение плеча в перестрелке, доставлен в медучреждение и взят под охрану.
На месте происшествия работают специалисты криминалистического центра и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы, а также стреляные гильзы изъяты и направлены на экспертизу.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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