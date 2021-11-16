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Партия вакцины "Спутник V" доставлена в Абхазию
Партия вакцины "Спутник V" доставлена в Абхазию
Вакцинация населения двухкомпонентным препаратом начнется на этой неделе. 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T00:18+0300
2021-11-16T00:18+0300
2021-11-16T00:30+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в количестве 6000 доз доставлена в Абхазию, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.Отмечается, что это первая часть партии российской вакцины. Всего руководство Абхазии и Министерство здравоохранения договорились с Россией о приобретении 30 тысяч доз вакцины. Препарат приобретен за счет бюджета республики. В Минздраве добавили, что переговоры с Россией о поставках вакцины вел лично президент Аслан Бжания.Впервые Абхазия получила вакцину "Спутник V" в апреле в количестве 6500 доз. Партия из пяти тысяч доз вакцины "Спутник лайт" была доставлена в Абхазию 6 августа.
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абхазия, вакцинация от covid-19 в абхазии
Партия вакцины "Спутник V" доставлена в Абхазию
00:18 16.11.2021 (обновлено: 00:30 16.11.2021)
Вакцинация населения двухкомпонентным препаратом начнется на этой неделе.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в количестве 6000 доз доставлена в Абхазию, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
Отмечается, что это первая часть партии российской вакцины. Всего руководство Абхазии и Министерство здравоохранения договорились с Россией о приобретении 30 тысяч доз вакцины. Препарат приобретен за счет бюджета республики.
В Минздраве добавили, что переговоры с Россией о поставках вакцины вел лично президент Аслан Бжания.
Впервые Абхазия получила вакцину "Спутник V" в апреле в количестве 6500 доз. Партия из пяти тысяч доз вакцины "Спутник лайт" была доставлена в Абхазию 6 августа.