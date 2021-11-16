https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/privitykh-ot-covid-19-osvobodyat-ot-samoizolyatsii-posle-kontakta-s-bolnym-1036357093.html

Привитых от COVID-19 освободят от самоизоляции после контакта с больным

Привитых от COVID-19 освободят от самоизоляции после контакта с больным

Всего с начала пандемии коронавируса в мире зарегистрировано более 250 миллионов случаев заражения. 16.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-16T14:05+0300

2021-11-16T14:05+0300

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса в течение полугода могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.В документе отмечается, что человек, контактировавший с больным COVID-19, должен находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным либо до выздоровления."Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания", – говорится в документе.

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новости, россия, коронавирус - 2021