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Сахарный диабет и COVID-19: интервью эндокринолога Наны Аргун
Сахарный диабет и COVID-19: интервью эндокринолога Наны Аргун
Эндокринолог Сухумской клинической больницы Нана Аргун в интервью радио Sputnik рассказала, как влияет COVID-19 на людей с сахарным диабетом, повышает ли риск... 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T14:25+0300
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Врач-эндокринолог Нана Аргун рассказала, что в последнее время врачи все чаще фиксируют случаи возникновения сахарного диабета на фоне коронавирусной инфекции или после перенесенного COVID-19."Это даже среди тех, кто никогда не жаловался на диабет, при этом это может быть диабет первого типа, когда коронавирус поражает клетки поджелудочной железы, и с самого начала болезни пациент находится на инсулиновой терапии. Это может быть диабет второго типа, причем науке пока не ясно, обратимы ли эти типы диабета", – рассказала она.У людей, болеющих коронавирусной инфекцией, есть риск заболевания сахарным диабетом в случае генетической предрасположенности."Но диабет может возникнуть и среди тех, у кого нет генетической предрасположенности, рецепторы на поверхности поджелудочной железы поражаются коронавирусом точно так же, как болезнь поражает легкие", – отметила Аргун.Врач сказала, что диабет занимает второе место среди факторов приводящих к тяжелому течению коронавирусной инфекции, на первом месте – сердечно-сосудистые заболевания.
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Сахарный диабет и COVID-19: интервью эндокринолога Наны Аргун
14:25 16.11.2021 (обновлено: 15:08 16.11.2021)
Эндокринолог Сухумской клинической больницы Нана Аргун в интервью радио Sputnik рассказала, как влияет COVID-19 на людей с сахарным диабетом, повышает ли риск его тяжелого течения и может ли коронавирус спровоцировать у людей диабет.
Врач-эндокринолог Нана Аргун рассказала, что в последнее время врачи все чаще фиксируют случаи возникновения сахарного диабета на фоне коронавирусной инфекции или после перенесенного COVID-19.
"Это даже среди тех, кто никогда не жаловался на диабет, при этом это может быть диабет первого типа, когда коронавирус поражает клетки поджелудочной железы, и с самого начала болезни пациент находится на инсулиновой терапии. Это может быть диабет второго типа, причем науке пока не ясно, обратимы ли эти типы диабета", – рассказала она.
У людей, болеющих коронавирусной инфекцией, есть риск заболевания сахарным диабетом в случае генетической предрасположенности.
"Но диабет может возникнуть и среди тех, у кого нет генетической предрасположенности, рецепторы на поверхности поджелудочной железы поражаются коронавирусом точно так же, как болезнь поражает легкие", – отметила Аргун.
Врач сказала, что диабет занимает второе место среди факторов приводящих к тяжелому течению коронавирусной инфекции, на первом месте – сердечно-сосудистые заболевания.