https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/sakharnyy-diabet-i-covid-19-intervyu-endokrinologa-nany-argun--1036356237.html

Сахарный диабет и COVID-19: интервью эндокринолога Наны Аргун

Сахарный диабет и COVID-19: интервью эндокринолога Наны Аргун

Эндокринолог Сухумской клинической больницы Нана Аргун в интервью радио Sputnik рассказала, как влияет COVID-19 на людей с сахарным диабетом, повышает ли риск... 16.11.2021, Sputnik Абхазия

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Врач-эндокринолог Нана Аргун рассказала, что в последнее время врачи все чаще фиксируют случаи возникновения сахарного диабета на фоне коронавирусной инфекции или после перенесенного COVID-19."Это даже среди тех, кто никогда не жаловался на диабет, при этом это может быть диабет первого типа, когда коронавирус поражает клетки поджелудочной железы, и с самого начала болезни пациент находится на инсулиновой терапии. Это может быть диабет второго типа, причем науке пока не ясно, обратимы ли эти типы диабета", – рассказала она.У людей, болеющих коронавирусной инфекцией, есть риск заболевания сахарным диабетом в случае генетической предрасположенности."Но диабет может возникнуть и среди тех, у кого нет генетической предрасположенности, рецепторы на поверхности поджелудочной железы поражаются коронавирусом точно так же, как болезнь поражает легкие", – отметила Аргун.Врач сказала, что диабет занимает второе место среди факторов приводящих к тяжелому течению коронавирусной инфекции, на первом месте – сердечно-сосудистые заболевания.

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