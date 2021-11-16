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Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
18:30 16.11.2021 (обновлено: 18:44 16.11.2021)
© Sputnik / Марианна Кубрава Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава
Следующий 55-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечен на 7-8 декабря 2021 года.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. В преддверии очередного раунда Женевских переговоров, которые намечены на 7 и 8 декабря, в Министерстве иностранных дел Абхазии состоялась встреча с сопредседателями дискуссий.
Открывая встречу, заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба поприветствовал ее участников и выразил готовность обсудить повестку предстоящего раунда переговоров в Женеве.
"Вы знаете, что для нас приоритетное значение сохраняет вопрос, связанный с необходимостью согласования документа о международных гарантиях неприменения силы. К сожалению, за последние годы мы отмечаем, что этот ключевой вопрос предан забвению и мы хотели бы актуализировать работу в этом направлении", - подчеркнул замглавы МИД Абхазии.
Абхазская делегация на Женевских дискуссиях регулярно выступает с новыми предложениями по выходу из сложившейся ситуации, однако грузинская сторона не готова идти на принятие компромиссных решений, отметил он.
"В связи с этим, я хотел бы обратиться к сопредседателям, так как вы являетесь модераторами всего процесса, с тем, чтобы активизировать усилия для начала обсуждения по документу о неприменении силы", - обратился Тужба к участникам встречи.
© Sputnik / Марианна Кубрава В Министерстве иностранных дел Абхазии состоялась встреча с сопредседателями дискуссий
В Министерстве иностранных дел Абхазии состоялась встреча с сопредседателями дискуссий
© Sputnik / Марианна Кубрава
Еще один вопрос, который вызывает беспокойство абхазской стороны – наращивание военного потенциала Грузии, где на регулярной основе проходят учения под эгидой НАТО.
Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар в свою очередь сказал, что рассчитывает на результативные итоги очередного раунда переговоров в Женеве.
"Мы планируем проводить обсуждения важных вопросов, которые присутствуют на повестке дня, это вопросы, касающиеся международных гарантий мира, а также вопрос о неприменении силы", - отметил он.
© Sputnik / Марианна Кубрава Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Анника Седе поблагодарила за организацию встречи.
"Очень приятно находиться здесь, особенно, учитывая сегодняшний вечер, естественно диалог очень важен и подчеркиваем нашу роль в качестве посредника в этом процессе. Мы надеемся на активную роль всех участников дискуссий", - сказала она.
Следующий 55-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 7-8 декабря 2021 года.
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога между представителями Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Посредниками в дискуссиях участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.