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Степаненко о своей работе военным корреспондентом
Степаненко о своей работе военным корреспондентом
Российский военный журналист, телеведущий, член Академии российского телевидения, автор репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в... 16.11.2021, Sputnik Абхазия
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Степаненко
Степаненко
Российский военный журналист, телеведущий, член Академии российского телевидения, автор репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в различных регионах мира Антон Степаненко находится в Абхазии в рамках третьего мероприятия, проводимого Союзом журналистов республики совместно с международным медиаклубом "Формат-А3". Интервью о работе военкора слушайте в аудиофайле.
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Степаненко о своей работе военным корреспондентом

17:26 16.11.2021
Радио
Степаненко
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Российский военный журналист, телеведущий, член Академии российского телевидения, автор репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в различных регионах мира Антон Степаненко находится в Абхазии в рамках третьего мероприятия, проводимого Союзом журналистов республики совместно с международным медиаклубом "Формат-А3".
Интервью о работе военкора слушайте в аудиофайле.
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