https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/stepanenko-o-svoey-rabote-voennym-korrespondentom--1036359088.html

Степаненко о своей работе военным корреспондентом

Степаненко о своей работе военным корреспондентом

Российский военный журналист, телеведущий, член Академии российского телевидения, автор репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в... 16.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-16T17:26+0300

2021-11-16T17:26+0300

2021-11-16T17:26+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/10/1036359044_0:242:3067:1967_1920x0_80_0_0_b6396e00ccaa21a54c036dc71b3fd78e.jpg

Степаненко Степаненко

Российский военный журналист, телеведущий, член Академии российского телевидения, автор репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в различных регионах мира Антон Степаненко находится в Абхазии в рамках третьего мероприятия, проводимого Союзом журналистов республики совместно с международным медиаклубом "Формат-А3". Интервью о работе военкора слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио