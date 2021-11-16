https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/stepanenko-o-svoey-rabote-voennym-korrespondentom--1036359088.html
Степаненко о своей работе военным корреспондентом
Степаненко о своей работе военным корреспондентом
Российский военный журналист, телеведущий, член Академии российского телевидения, автор репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в... 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T17:26+0300
2021-11-16T17:26+0300
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Российский военный журналист, телеведущий, член Академии российского телевидения, автор репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в различных регионах мира Антон Степаненко находится в Абхазии в рамках третьего мероприятия, проводимого Союзом журналистов республики совместно с международным медиаклубом "Формат-А3". Интервью о работе военкора слушайте в аудиофайле.
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подкасты, аудио
Степаненко о своей работе военным корреспондентом
Российский военный журналист, телеведущий, член Академии российского телевидения, автор репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в различных регионах мира Антон Степаненко находится в Абхазии в рамках третьего мероприятия, проводимого Союзом журналистов республики совместно с международным медиаклубом "Формат-А3".
Интервью о работе военкора слушайте в аудиофайле.