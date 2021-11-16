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Задержан обвиняемый в убийстве житель Ткуарчала
09:55 16.11.2021 (обновлено: 10:02 16.11.2021)
© AFP 2021 / RONNY HARTMANNШтефана Баллиета, обвиняемого в застреле двух человек после попытки штурма синагоги в Галле-ан-дер-Заале, Восточная Германия, снимают наручники до начала 21-го дня судебного разбирательства 18 ноября 2020 года в округе.
© AFP 2021 / RONNY HARTMANN
Альберт Берулава скрывался от следствия и суда с 2010 года, когда был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по статье за умышленное убийство.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Объявленный в розыск 10 лет назад по подозрению в убийстве уроженец и житель Ткуарчала Альберт Берулава 1968 года рождения был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками угрозыска МВД совместно с милицией Очамчырского района в селе Баслаху. Об этом сообщается Соглано данным следствия, 31 мая 2010 года примерно в 13:30 на территории авторынка в Сухуме Альберт Берулава из чувства мести за полученные в 2007 году огнестрельные ранения в результате конфликта с Гаделия Геннадием Митиевичем 1971 года рождения, выстрелил в него из пистолета "Макарова" с близкого расстояния, и впоследствии произвел еще несколько выстрелов уже в упавшего человека. Геннадий Гаделия от полученных ранений скончался на месте.
Альберт Берулава скрывался от следствия и суда со 2 июля 2010 года, когда был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по статье за умышленное убийство. Расследование проводит прокуратура Сухума.
Альберт Берулава скрывался от следствия и суда со 2 июля 2010 года, когда был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по статье за умышленное убийство. Расследование проводит прокуратура Сухума.