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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/bolee-120-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-abkhazii-za-sutki-chetvero-skonchalis-1036367346.html
Более 120 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за сутки, четверо скончались
Более 120 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за сутки, четверо скончались
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за 16 ноября проведено у 523 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 121 из них, сообщает... 17.11.2021, Sputnik Абхазия
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за 16 ноября проведено у 523 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 121 из них, сообщает оперштаб. За минувшие сутки в Гудаутском ковидном госпитале скончались две женщины 88 и 68 лет. В российском военном госпитале в Сухуме умерли мужчина 1957 года рождения и женщина 1948 года рождения.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 24, пять из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33464 человека. Зарегистрировано 492 летальных случая. Выздоровели 27809 человек.
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Более 120 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за сутки, четверо скончались

11:06 17.11.2021 (обновлено: 12:03 17.11.2021)
© AFP 2021 / JACK GUEZИзраильский ребенок проходит тестирование на антитела к Covid-19 в прибрежном городе Нетания
Израильский ребенок проходит тестирование на антитела к Covid-19 в прибрежном городе Нетания - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за 16 ноября проведено у 523 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 121 из них, сообщает оперштаб.
За минувшие сутки в Гудаутском ковидном госпитале скончались две женщины 88 и 68 лет. В российском военном госпитале в Сухуме умерли мужчина 1957 года рождения и женщина 1948 года рождения.
© Sputnik / Леон ГунияCOVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 24, пять из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33464 человека. Зарегистрировано 492 летальных случая. Выздоровели 27809 человек.
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