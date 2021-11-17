https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/bolee-120-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-abkhazii-za-sutki-chetvero-skonchalis-1036367346.html

Более 120 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за сутки, четверо скончались

Более 120 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за сутки, четверо скончались

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за 16 ноября проведено у 523 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 121 из них, сообщает... 17.11.2021, Sputnik Абхазия

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2021-11-17T11:06+0300

2021-11-17T12:03+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за 16 ноября проведено у 523 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 121 из них, сообщает оперштаб. За минувшие сутки в Гудаутском ковидном госпитале скончались две женщины 88 и 68 лет. В российском военном госпитале в Сухуме умерли мужчина 1957 года рождения и женщина 1948 года рождения.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 24, пять из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33464 человека. Зарегистрировано 492 летальных случая. Выздоровели 27809 человек.

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новости