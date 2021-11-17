https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/emukhvari-o-sotrudnichestve-sukhuma-s-tambovom-sport-v-abkhazii-poluchit-novyy-impuls--1036367813.html

Эмухвари о сотрудничестве Сухума с Тамбовом: спорт в Абхазии получит новый импульс

Эмухвари о сотрудничестве Сухума с Тамбовом: спорт в Абхазии получит новый импульс

Об обмене педагогическим опытом столичных учителей с коллегами из Тамбова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала главный специалист Министерства просвещения... 17.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-17T13:25+0300

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Эмухвари о сотрудничестве Сухума с Тамбовом: спорт в Абхазии получит новый импульс Эмухвари о сотрудничестве Сухума с Тамбовом: спорт в Абхазии получит новый импульс

В рамках договора между Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина и Управлением образования администрации города Сухум делегация столичного Управления образования принимает участие в I Международной научно-практической конференции "Стратегия развития физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры".Среди делегатов от Абхазии главный специалист Министерства просвещения по физической культуре и спорту, директор ДЮСШ № 1 города Сухум Татьяна Эмухвари. О целях поездки, о проведенных встречах она рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия. "Мы не просто так смотрим. Мы смотрим с тем условием, чтобы у нас как-то что-то доработать, какие-то внести коррективы в оборудование, в его обслуживание. Речь идет не столько о снарядах, сколько о повышении квалификации тренеров, учителей физкультуры... Мы все смотрим, когда приедем домой, озвучим нашему руководству. Так что, думаю, что у нас будут подвижки в этом направлении. Физкультура и спорт в Абхазии, в частности в Сухуме, получат новый импульс. Новые технологии появляются в инвентаре. Все это новое уже есть в Тамбовском госуниверситете, у них очень хорошая база. Мы этого не имеем, но надеемся, что когда-то это будет. Во всяком случае надеемся, что что-то для себя можем использовать и сейчас. Поэтому данное сотрудничество – это площадка для обмена опытом", – сказала Татьяна Эмухвари. Подробности слушайте в аудиофайле. Конференция будет проходить с 15 по 18 ноября в городе Тамбов. В июле 2021 года делегация учителей сухумских школ при поддержке администрации города принимала участие во Всероссийской летней школе "Учитель года", который проводился Тамбовским госуниверситетом. Сухум и Тамбов являются городами-побратимами с 2012 года.

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