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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/esche-tri-patsienta-s-koronavirusom-skonchalis-za-sutki-v-abkhazii-1036378590.html
Еще три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Абхазии
Еще три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Абхазии
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 478 человек за сутки, диагноз COVID-19 подтвердился у 110 из них, сообщает Оперштаб... 17.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-17T23:45+0300
2021-11-17T23:45+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 478 человек за сутки, диагноз COVID-19 подтвердился у 110 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гудаутском ковидном госпитале скончались две женщины 65 и 60 лет. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 59 лет.В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сйчаас 60 пациентов, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 24, пять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – семь пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных случаев коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33574. Зарегистрировано 495 летальных исхода. Выздоровели 27809 человек.
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новости, коронавирус - 2021

Еще три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Абхазии

23:45 17.11.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукГудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 478 человек за сутки, диагноз COVID-19 подтвердился у 110 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутском ковидном госпитале скончались две женщины 65 и 60 лет. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 59 лет.
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении сйчаас 60 пациентов, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 24, пять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – семь пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
Общее число выявленных случаев коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33574. Зарегистрировано 495 летальных исхода. Выздоровели 27809 человек.
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