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Инал Ардзинба назначен министром иностранных дел Абхазии
Инал Ардзинба назначен министром иностранных дел Абхазии
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Инал Ардзинба назначен министром иностранных дел Абхазии, указ об этом подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 17.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Инал Ардзинба назначен министром иностранных дел Абхазии, указ об этом подписал президент Абхазии Аслан Бжания.Даур Кове, до сих пор возглавлявший МИД Абхазии, освобожден от должности в связи с переводом на другую работу, отмечается в сообщении.Инал Ардзинба родился в 1990 году в Сухуме.Ардзинба - действительный государственный советник России. В 2018 году стал председателем Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси. Бывший начальник департамента Управления Президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ. До мая 2018 года — сотрудник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республика Южная Осетия.В 2017 году инициировал создание благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии". В 2020 году основал конкурс молодых управленцев "Гордость Абхазии". С 2021 года вместе с Президентом Абхазии Асланом Бжания является почетным председателем платформы по поддержке молодых лидеров "Будущее Абхазии".
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Инал Ардзинба назначен министром иностранных дел Абхазии

17:54 17.11.2021 (обновлено: 18:00 17.11.2021)
© Sputnik / Владимир ТрефиловИнал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Инал Ардзинба назначен министром иностранных дел Абхазии, указ об этом подписал президент Абхазии Аслан Бжания.
Даур Кове, до сих пор возглавлявший МИД Абхазии, освобожден от должности в связи с переводом на другую работу, отмечается в сообщении.
Инал Ардзинба родился в 1990 году в Сухуме.
Ардзинба - действительный государственный советник России. В 2018 году стал председателем Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси. Бывший начальник департамента Управления Президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ. До мая 2018 года — сотрудник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республика Южная Осетия.
В 2017 году инициировал создание благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии". В 2020 году основал конкурс молодых управленцев "Гордость Абхазии". С 2021 года вместе с Президентом Абхазии Асланом Бжания является почетным председателем платформы по поддержке молодых лидеров "Будущее Абхазии".
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