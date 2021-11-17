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Абхазия и Россия договорились увеличить взаимные туристические потоки
Абхазия и Россия договорились увеличить взаимные туристические потоки
В эти дни министр туризма Абхазии Теймураз Хишба находится в Москве с рабочей поездкой, в рамках которой он встретился с главой Ростуризма Зариной Догузовой. 17.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В Москве подписан меморандум о взаимопонимании между Российским федеральным агентством по туризму и Министерством туризма Абхазии, сообщает пресс-служба Минтуризма республики.Отмечается, что принятие документа придаст импульс развитию российско-абхазских отношений и обеспечит увеличение взаимных турпотоков, а также расширение туристических маршрутов.С абхазской стороны меморандум подписал министр туризма Теймураз Хишба, с российской – глава Ростуризма Зарина Догузова. Главы туристических ведомств Абхазии и России обменялись мнениями о создании благоприятных условий для отдыха туристов, обсудили итоги летнего курортного сезона, рассмотрели вопросы обеспечения безопасности зимнего туризма.Руководитель Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что приоритетом для российских туристов при планировании путешествий является обеспечение им комфортного и безопасного пребывания на территории другой страны.В ходе встречи Хишба обратился к главе Ростуризма c просьбой рассмотреть вопрос о посещении порта Сухум российскими круизными морскими судами. Министр отметил, что развитие круизного туризма поможет значительно увеличить поток туристов и помочь Абхазии реализовать свой туристический потенциал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210713/Khishba-tursezon-v-Abkhazii-pobil-30-letniy-rekord--1032827925.html
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отдых в абхазии, новости, ростуризм

Абхазия и Россия договорились увеличить взаимные туристические потоки

12:08 17.11.2021 (обновлено: 13:21 17.11.2021)
© Foto / Пресс-служба Министерства туризма АбхазииПодписание Меморандума между Минтуризма Абхазии и Ростуризмом
Подписание Меморандума между Минтуризма Абхазии и Ростуризмом - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
© Foto / Пресс-служба Министерства туризма Абхазии
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В эти дни министр туризма Абхазии Теймураз Хишба находится в Москве с рабочей поездкой, в рамках которой он встретился с главой Ростуризма Зариной Догузовой.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В Москве подписан меморандум о взаимопонимании между Российским федеральным агентством по туризму и Министерством туризма Абхазии, сообщает пресс-служба Минтуризма республики.
Отмечается, что принятие документа придаст импульс развитию российско-абхазских отношений и обеспечит увеличение взаимных турпотоков, а также расширение туристических маршрутов.

"Это документ, который будет служить основой для дальнейшего сотрудничества между нашими ведомствами. Уже исходя из этого, будут подписываться дальнейшие соглашения", - прокомментировали меморандум в Министерстве туризма Абхазии.

С абхазской стороны меморандум подписал министр туризма Теймураз Хишба, с российской – глава Ростуризма Зарина Догузова.
Главы туристических ведомств Абхазии и России обменялись мнениями о создании благоприятных условий для отдыха туристов, обсудили итоги летнего курортного сезона, рассмотрели вопросы обеспечения безопасности зимнего туризма.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что приоритетом для российских туристов при планировании путешествий является обеспечение им комфортного и безопасного пребывания на территории другой страны.
В ходе встречи Хишба обратился к главе Ростуризма c просьбой рассмотреть вопрос о посещении порта Сухум российскими круизными морскими судами. Министр отметил, что развитие круизного туризма поможет значительно увеличить поток туристов и помочь Абхазии реализовать свой туристический потенциал.
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