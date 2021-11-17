https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/posrednik-dzhopua-o-problemakh-i-perspektivakh-razvitiya-selkhozotrasli-v-abkhazii--1036371678.html
Посредник: Джопуа о проблемах и перспективах развития сельхозотрасли в Абхазии
Посредник: Джопуа о проблемах и перспективах развития сельхозотрасли в Абхазии
Насколько абхазские аграрии готовы обеспечить туристов местной продукцией, каков товарооборот республики с Россией, как защитить абхазский бренд, в эфире радио... 17.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-17T16:20+0300
2021-11-17T16:20+0300
2021-11-17T16:20+0300
радио
посредник
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Посредник: Джопуа о проблемах и перспективах развития сельхозотрали в Абхазии
Посредник: Джопуа о проблемах и перспективах развития сельхозотрали в Абхазии
Беслан Джопуа рассказал, какой процент сельхозпродукции Абхазия сегодня закупает и что из этого республика могла бы производить на месте, чтобы обеспечить внутренний рынок. Речь в программе также зашла о том, что в Абхазии производят на экспорт и какова его география. Подробности слушайте в аудиофайле.
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аудио, посредник
Посредник: Джопуа о проблемах и перспективах развития сельхозотрасли в Абхазии
Насколько абхазские аграрии готовы обеспечить туристов местной продукцией, каков товарооборот республики с Россией, как защитить абхазский бренд, в эфире радио Sputnik рассказал первый вице-премьер страны, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.
Беслан Джопуа рассказал, какой процент сельхозпродукции Абхазия сегодня закупает и что из этого республика могла бы производить на месте, чтобы обеспечить внутренний рынок.
Речь в программе также зашла о том, что в Абхазии производят на экспорт и какова его география.
Подробности слушайте в аудиофайле.