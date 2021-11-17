https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/posrednik-dzhopua-o-problemakh-i-perspektivakh-razvitiya-selkhozotrasli-v-abkhazii--1036371678.html

Посредник: Джопуа о проблемах и перспективах развития сельхозотрасли в Абхазии

Посредник: Джопуа о проблемах и перспективах развития сельхозотрасли в Абхазии

Насколько абхазские аграрии готовы обеспечить туристов местной продукцией, каков товарооборот республики с Россией, как защитить абхазский бренд, в эфире радио... 17.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-17T16:20+0300

2021-11-17T16:20+0300

2021-11-17T16:20+0300

радио

посредник

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Посредник: Джопуа о проблемах и перспективах развития сельхозотрали в Абхазии Посредник: Джопуа о проблемах и перспективах развития сельхозотрали в Абхазии

Беслан Джопуа рассказал, какой процент сельхозпродукции Абхазия сегодня закупает и что из этого республика могла бы производить на месте, чтобы обеспечить внутренний рынок. Речь в программе также зашла о том, что в Абхазии производят на экспорт и какова его география. Подробности слушайте в аудиофайле.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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аудио, посредник