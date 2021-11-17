В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
© Sputnik / Марианна Кубрава Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
© Sputnik / Марианна Кубрава
В школе-лаборатории STEM детей обучают программированию, 3D-моделированию, дизайну, робототехнике, естествознанию, скорочтению, видеомонтажу.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Школа-лаборатория STEM организовала открытые уроки для учеников седьмого класса сухумской средней школы №5, которая находится в Новом районе.
По словам директора школы-лаборатории Дамея Джонуа, за три года в школе обучились уже более 1000 человек.
"Мы посмотрели, кто из какой школы, и оказалось, что за три года из новорайонских школ всего 30 человек прошли у нас обучение. Мы спросили у родителей, они объяснили, что очень неудобно привозить детей и через час уже забирать. То есть все проблемы связаны с транспортом", – объяснил он.
Чтобы у детей из Нового района тоже была возможность пройти курсы, руководство школы решило организовать бесплатный транспорт для детей из пятой школы. Автобус, предоставленный компанией "Garuda", будет привозить детей на занятия и развозить по домам.
"Для начала мы решили организовать ознакомительную акцию. Привезти детей, провести для них открытые уроки. На протяжении десяти дней мы будем привозить детей – всего 500 человек. Директор пятой школы с удовольствием согласилась", – отметил он.
© Sputnik / Марианна Кубрава Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
1/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
© Sputnik / Марианна Кубрава Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
2/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
© Sputnik / Марианна Кубрава Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
3/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
© Sputnik / Марианна Кубрава Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
4/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
© Sputnik / Марианна Кубрава Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
5/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
© Sputnik / Марианна Кубрава Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
6/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
© Sputnik / Марианна Кубрава Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
7/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
© Sputnik / Марианна Кубрава Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
8/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
© Sputnik / Марианна Кубрава Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
9/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
© Sputnik / Марианна Кубрава Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
10/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
© Sputnik / Марианна Кубрава Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
11/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
© Sputnik / Марианна Кубрава Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
12/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
1/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
2/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
3/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
4/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
5/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
6/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
7/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
8/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
9/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
10/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
11/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
12/12
© Sputnik / Марианна Кубрава
Школа STEM организовала открытые уроки для школьников из Нового района
На ознакомительных уроках школьникам с 5 по 11 классы рассказывают о том, какие курсы проходят в школе, что такое IT-образование в целом. Также ребята побывали на пробных уроках по робототехнике, цифровому рисунку и естествознанию. Школьники узнали, что такое робот, как он помогает человеку, как создать 3D-изображение и какие реакции возникают при смешивании различных химических элементов.
Валерия рассказала, что больше всего ей понравились опыты, которая она проводила с одноклассниками на уроке естествознания.
"Мне понравилось, как мы смешивали химические вещества, хотелось бы, чтобы и у нас в школе уроки проходили так же интересно. Здесь, конечно же, поинтереснее проводят уроки", – сказала она.
Даниил признался, что ему больше всего понравился курс цифрового рисунка.
"Сегодня замечательный день, нам рассказали про технологии, мы побывали в лаборатории, провели опыты. Мне очень понравилось. Когда я вырасту, хочу стать программистом, эти знания мне точно пригодятся", – сказал он.
Бесплатный транспорт для детей из сухумской школы №5, которые изъявят желание проходить курсы в школе-лаборатории, начнет работать с января. Подать заявку на обучение смогут лишь ученики с 5 по 11 классы.