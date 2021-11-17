https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/sozdan-narodno-patrioticheskiy-soyuz-abkhazii-1036370156.html

Создан народно-патриотический союз Абхазии

Создан народно-патриотический союз Абхазии

Целями создания новой организации ее участники заявили защиту политического, экономического и демографического суверенитета Абхазии, построение справедливого... 17.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-17T14:42+0300

2021-11-17T14:42+0300

2021-11-17T16:01+0300

в абхазии

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Народно-патриотический союз Абхазии, в который вошли девять политических партий и общественных организаций, создали в республике, церемония подписания декларации состоялась в среду, 17 ноября.Декларацию новой организации зачитал руководитель Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" Темур Гулия."Цели и задачи НПСА определяются безусловной защитой политического, экономического и демографического суверенитета Республики Абхазия, построением справедливого, современного, социально защищенного общества, приходом к управлению страной компетентных и ответственных политиков", – говорится, в частности, в документе.Кроме того, в тексте отмечается, что власть ведет безответственную политику в сферах здравоохранения, энергетики, вопросах недвижимости, а также преследует людей по политическим мотивам.После присутствовавшие представители политических партий и общественных организаций подписали документ.

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