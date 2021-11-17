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Создан народно-патриотический союз Абхазии
Создан народно-патриотический союз Абхазии
Целями создания новой организации ее участники заявили защиту политического, экономического и демографического суверенитета Абхазии, построение справедливого... 17.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-17T14:42+0300
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Народно-патриотический союз Абхазии, в который вошли девять политических партий и общественных организаций, создали в республике, церемония подписания декларации состоялась в среду, 17 ноября.Декларацию новой организации зачитал руководитель Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" Темур Гулия."Цели и задачи НПСА определяются безусловной защитой политического, экономического и демографического суверенитета Республики Абхазия, построением справедливого, современного, социально защищенного общества, приходом к управлению страной компетентных и ответственных политиков", – говорится, в частности, в документе.Кроме того, в тексте отмечается, что власть ведет безответственную политику в сферах здравоохранения, энергетики, вопросах недвижимости, а также преследует людей по политическим мотивам.После присутствовавшие представители политических партий и общественных организаций подписали документ.
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Создан народно-патриотический союз Абхазии

14:42 17.11.2021 (обновлено: 16:01 17.11.2021)
© Sputnik / Марианна Кубрава Создан народно-патриотический союз Абхазии
Создан народно-патриотический союз Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Целями создания новой организации ее участники заявили защиту политического, экономического и демографического суверенитета Абхазии, построение справедливого, современного, социально защищенного общества.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Народно-патриотический союз Абхазии, в который вошли девять политических партий и общественных организаций, создали в республике, церемония подписания декларации состоялась в среду, 17 ноября.
Декларацию новой организации зачитал руководитель Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" Темур Гулия.
"Цели и задачи НПСА определяются безусловной защитой политического, экономического и демографического суверенитета Республики Абхазия, построением справедливого, современного, социально защищенного общества, приходом к управлению страной компетентных и ответственных политиков", – говорится, в частности, в документе.
© Sputnik / Марианна Кубрава Создан народно-патриотический союз Абхазии
Создан народно-патриотический союз Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
Создан народно-патриотический союз Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава
Кроме того, в тексте отмечается, что власть ведет безответственную политику в сферах здравоохранения, энергетики, вопросах недвижимости, а также преследует людей по политическим мотивам.

"С полной ответственностью заявляем, что наша природа, земля, инфраструктурные активы должны быть надежно защищены, оставаться в безусловном владении граждан Абхазии и способствовать росту их благосостояния. Объявляем о своем намерении координировать усилия в целях противодействия идеологически, политически и экономически необоснованным, а зачастую антинародным проектам действующей власти", – говорится в декларации.

После присутствовавшие представители политических партий и общественных организаций подписали документ.
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