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Такие обстоятельства: Адлейба рассказала, как стать инвестором в Абхазии
Такие обстоятельства: Адлейба рассказала, как стать инвестором в Абхазии
О работе Госинвестагентства в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала замруководителя Инвестагентства Инга Адлейба. 17.11.2021, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Адлейба
Такие обстоятельства: Адлейба
Оценивая развитие экономики республики, эксперты часто затрагивают тему инвестирования в проекты, важные для той или иной отрасли. Какая работа проводится в этом направлении в Государственном инвестиционном агентстве при Министерстве экономики страны, по каким критериям оценивается проект, который решено поддержать и какие преференции есть у инвесторов в Абхазии? Об этом в эфире радио Sputnik рассказала заместитель директора Инвестагентства Инга Адлейба."Когда к нам обращается инвестор, независимо местный или иностранный, мы всегда говорим обо всех возможностях, которые существуют на сегодняшний день для них, рассказываем о преференциях. Есть определенные требования, критерии к проектам, которые подают на рассмотрение", – рассказала Адлейба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Адлейба рассказала, как стать инвестором в Абхазии

10:36 17.11.2021 (обновлено: 11:00 17.11.2021)
Радио
Такие обстоятельства: Адлейба
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О работе Госинвестагентства в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала замруководителя Инвестагентства Инга Адлейба.
Оценивая развитие экономики республики, эксперты часто затрагивают тему инвестирования в проекты, важные для той или иной отрасли. Какая работа проводится в этом направлении в Государственном инвестиционном агентстве при Министерстве экономики страны, по каким критериям оценивается проект, который решено поддержать и какие преференции есть у инвесторов в Абхазии? Об этом в эфире радио Sputnik рассказала заместитель директора Инвестагентства Инга Адлейба.
"Когда к нам обращается инвестор, независимо местный или иностранный, мы всегда говорим обо всех возможностях, которые существуют на сегодняшний день для них, рассказываем о преференциях. Есть определенные требования, критерии к проектам, которые подают на рассмотрение", – рассказала Адлейба.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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