https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/takie-obstoyatelstva-adleyba-rasskazala-kak-stat-investorom-v-abkhazii-1036359556.html
Такие обстоятельства: Адлейба рассказала, как стать инвестором в Абхазии
Такие обстоятельства: Адлейба рассказала, как стать инвестором в Абхазии
О работе Госинвестагентства в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала замруководителя Инвестагентства Инга Адлейба. 17.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-17T10:36+0300
2021-11-17T10:36+0300
2021-11-17T11:00+0300
радио
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Такие обстоятельства: Адлейба
Такие обстоятельства: Адлейба
Оценивая развитие экономики республики, эксперты часто затрагивают тему инвестирования в проекты, важные для той или иной отрасли. Какая работа проводится в этом направлении в Государственном инвестиционном агентстве при Министерстве экономики страны, по каким критериям оценивается проект, который решено поддержать и какие преференции есть у инвесторов в Абхазии? Об этом в эфире радио Sputnik рассказала заместитель директора Инвестагентства Инга Адлейба."Когда к нам обращается инвестор, независимо местный или иностранный, мы всегда говорим обо всех возможностях, которые существуют на сегодняшний день для них, рассказываем о преференциях. Есть определенные требования, критерии к проектам, которые подают на рассмотрение", – рассказала Адлейба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Адлейба рассказала, как стать инвестором в Абхазии
10:36 17.11.2021 (обновлено: 11:00 17.11.2021)
О работе Госинвестагентства в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала замруководителя Инвестагентства Инга Адлейба.
Оценивая развитие экономики республики, эксперты часто затрагивают тему инвестирования в проекты, важные для той или иной отрасли. Какая работа проводится в этом направлении в Государственном инвестиционном агентстве при Министерстве экономики страны, по каким критериям оценивается проект, который решено поддержать и какие преференции есть у инвесторов в Абхазии? Об этом в эфире радио Sputnik рассказала заместитель директора Инвестагентства Инга Адлейба.
"Когда к нам обращается инвестор, независимо местный или иностранный, мы всегда говорим обо всех возможностях, которые существуют на сегодняшний день для них, рассказываем о преференциях. Есть определенные требования, критерии к проектам, которые подают на рассмотрение", – рассказала Адлейба.
Подробности слушайте в аудиофайле.