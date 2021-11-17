https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/takie-obstoyatelstva-adleyba-rasskazala-kak-stat-investorom-v-abkhazii-1036359556.html

Такие обстоятельства: Адлейба рассказала, как стать инвестором в Абхазии

Такие обстоятельства: Адлейба рассказала, как стать инвестором в Абхазии

О работе Госинвестагентства в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала замруководителя Инвестагентства Инга Адлейба. 17.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-17T10:36+0300

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такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Адлейба Такие обстоятельства: Адлейба

Оценивая развитие экономики республики, эксперты часто затрагивают тему инвестирования в проекты, важные для той или иной отрасли. Какая работа проводится в этом направлении в Государственном инвестиционном агентстве при Министерстве экономики страны, по каким критериям оценивается проект, который решено поддержать и какие преференции есть у инвесторов в Абхазии? Об этом в эфире радио Sputnik рассказала заместитель директора Инвестагентства Инга Адлейба."Когда к нам обращается инвестор, независимо местный или иностранный, мы всегда говорим обо всех возможностях, которые существуют на сегодняшний день для них, рассказываем о преференциях. Есть определенные требования, критерии к проектам, которые подают на рассмотрение", – рассказала Адлейба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио