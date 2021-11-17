https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/tsena-na-khleb-v-abkhazii-mozhet-povysitsya-do-28-rubley-za-bukhanku-1036378822.html

Цена на хлеб в Абхазии может подняться до 28 рублей за буханку

Цена на хлеб в Абхазии может подняться до 28 рублей за буханку

Абхазские производители обратились к правительству с предложением повысить цены на хлеб. Причиной стали подорожание сырья, производства и транспортировки... 17.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-17T23:55+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 17 нояб - Sputnik. Цена на хлеб в Абхазии может повыситься до 28 рублей. Об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.Производители обратились к правительству с предложением повысить цены на хлеб. Причиной стали подорожание сырья, производства и транспортировка хлеба."Когда человек сам пришел, замесил себе тесто и у него получилась булка хлеба, - гораздо дешевле. Но это производство, на котором работают люди. Проблема в том, что мы сегодня не можем найти квалифицированных сотрудников. И они элементарно не хотят на этом производстве работать, потому что зарплаты ничтожны", - отметила член Гильдии хлебопекарей Абхазии Нонна Чантурия.Повлияло в частности и повышение цен на бензин. Кроме того, из-за частых отключений электричества производителям приходится подключаться к автономному питанию, а это дополнительные расходы на дизельное топливо. Пекари отмечают, что содержать собственное производство становится убыточным, с этим и связано их обращение к правительству.Ранее цены на хлеб повышались в Абхазии в 2019 году. Тогда с 20,5 рублей хлеб подорожал до 24 рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200606/Vsemu-golova-kak-pandemiya-skazalas-na-proizvodstve-khleba-v-Abkhazii-1030275804.html

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новости, хлеб