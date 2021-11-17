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Цена на хлеб в Абхазии может подняться до 28 рублей за буханку
Цена на хлеб в Абхазии может подняться до 28 рублей за буханку
Абхазские производители обратились к правительству с предложением повысить цены на хлеб. Причиной стали подорожание сырья, производства и транспортировки... 17.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-17T23:55+0300
2021-11-17T23:55+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 17 нояб - Sputnik. Цена на хлеб в Абхазии может повыситься до 28 рублей. Об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.Производители обратились к правительству с предложением повысить цены на хлеб. Причиной стали подорожание сырья, производства и транспортировка хлеба."Когда человек сам пришел, замесил себе тесто и у него получилась булка хлеба, - гораздо дешевле. Но это производство, на котором работают люди. Проблема в том, что мы сегодня не можем найти квалифицированных сотрудников. И они элементарно не хотят на этом производстве работать, потому что зарплаты ничтожны", - отметила член Гильдии хлебопекарей Абхазии Нонна Чантурия.Повлияло в частности и повышение цен на бензин. Кроме того, из-за частых отключений электричества производителям приходится подключаться к автономному питанию, а это дополнительные расходы на дизельное топливо. Пекари отмечают, что содержать собственное производство становится убыточным, с этим и связано их обращение к правительству.Ранее цены на хлеб повышались в Абхазии в 2019 году. Тогда с 20,5 рублей хлеб подорожал до 24 рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200606/Vsemu-golova-kak-pandemiya-skazalas-na-proizvodstve-khleba-v-Abkhazii-1030275804.html
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новости, хлеб
Цена на хлеб в Абхазии может подняться до 28 рублей за буханку
23:55 17.11.2021 (обновлено: 23:57 17.11.2021)
Абхазские производители обратились к правительству с предложением повысить цены на хлеб. Причиной стали подорожание сырья, производства и транспортировки хлеба.
СУХУМ, 17 нояб - Sputnik. Цена на хлеб в Абхазии может повыситься до 28 рублей. Об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.
Производители обратились к правительству с предложением повысить цены на хлеб. Причиной стали подорожание сырья, производства и транспортировка хлеба.
"Когда человек сам пришел, замесил себе тесто и у него получилась булка хлеба, - гораздо дешевле. Но это производство, на котором работают люди. Проблема в том, что мы сегодня не можем найти квалифицированных сотрудников. И они элементарно не хотят на этом производстве работать, потому что зарплаты ничтожны", - отметила член Гильдии хлебопекарей Абхазии Нонна Чантурия.
Повлияло в частности и повышение цен на бензин. Кроме того, из-за частых отключений электричества производителям приходится подключаться к автономному питанию, а это дополнительные расходы на дизельное топливо. Пекари отмечают, что содержать собственное производство становится убыточным, с этим и связано их обращение к правительству.
“Если раньше производство было нерентабельным, то сегодня уже столкнулись с такой ситуацией, что мы идем на убытки. При таких условиях ни один предприниматель работать не будет. Мы поставили уже вопрос, или же мы вынуждены будем останавливаться. Мы не в ультимативной форме это говорим, просто констатируем факт”, - добавила Чантурия.
Ранее цены на хлеб повышались в Абхазии в 2019 году. Тогда с 20,5 рублей хлеб подорожал до 24 рублей.