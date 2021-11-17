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https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/v-sukhumskikh-shkolakh-planiruyut-organizovat-goryachee-pitanie-1036377220.html
В сухумских школах планируют организовать горячее питание
В сухумских школах планируют организовать горячее питание
Заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба провел совещание с директорами столичных школ во вторник 16 ноября. 17.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В Сухумских школах будет организовано горячее питание, сообщила в интервью радио Sputnik директор школы №6 Лолита Кация, рассказывая об итогах встречи с замглавой столичной администрации Астамура Ашуба с директорами школ."Астамур Нугзарович сказал, что глава города Беслан Федорович Эшба занимается этим вопросом вплотную, и, возможно, уже к концу этого учебного года это будет централизовано. То есть, те школы, в которых есть кухни, отвечающие современным требованиям, будут готовить что-то горячее не только для учащихся, но и для ближайших школ, питание будут развозить. Эта новость, конечно, не могла нас не порадовать, потому, что деткам нужно горячее питание", - подчеркнула она.Учащиеся старших классов в основном не приносят с собой еду в боксах, в отличие от тех, кто учится в младших классах. Поэтому, наличие буфета в школе крайне необходимо, как для учеников, так и для учителей, говорит директор школы №6.Для своей школы Лолита Кация попросила помощи в открытии буфета. По ее словам, в здании школы не проводили капитального ремонта с момента его сдачи в эксплуатацию в 1963 году.Замглавы Администрации ознакомил директоров с информацией о том, какие ремонтные работы ведутся в столичных школах, что будет сделано до нового года, "где-то нужно делать крышу, где-то водопровод". "К сожалению образование не попадает под инвестиционную программу, поэтому приходится выкручиваться городу", - отметила директор шестой Сухумской школы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190117/Shakaya-o-pitanii-shkolnikov-deti-vsegda-delayut-nepravilnyy-vybor-prosche-ego-ne-davat-1026323593.html
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новости, школы, питание

В сухумских школах планируют организовать горячее питание

20:47 17.11.2021
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Кирилл Брага
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Заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба провел совещание с директорами столичных школ во вторник 16 ноября.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В Сухумских школах будет организовано горячее питание, сообщила в интервью радио Sputnik директор школы №6 Лолита Кация, рассказывая об итогах встречи с замглавой столичной администрации Астамура Ашуба с директорами школ.
"Астамур Нугзарович сказал, что глава города Беслан Федорович Эшба занимается этим вопросом вплотную, и, возможно, уже к концу этого учебного года это будет централизовано. То есть, те школы, в которых есть кухни, отвечающие современным требованиям, будут готовить что-то горячее не только для учащихся, но и для ближайших школ, питание будут развозить. Эта новость, конечно, не могла нас не порадовать, потому, что деткам нужно горячее питание", - подчеркнула она.
Учащиеся старших классов в основном не приносят с собой еду в боксах, в отличие от тех, кто учится в младших классах. Поэтому, наличие буфета в школе крайне необходимо, как для учеников, так и для учителей, говорит директор школы №6.
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Для своей школы Лолита Кация попросила помощи в открытии буфета. По ее словам, в здании школы не проводили капитального ремонта с момента его сдачи в эксплуатацию в 1963 году.

"Многие помещения пришли в ветхое состояние в том числе и помещение, где был буфет. За то время, что мы не учились, помещение стало непригодным к эксплуатации. Сейчас мы своими силами сняли пол, залили его цементом, и нам нужна помощь администрации с тем, чтобы завершить косметический ремонт с тем, чтобы как-то кормить детей", - подчеркнула Кация.

Замглавы Администрации ознакомил директоров с информацией о том, какие ремонтные работы ведутся в столичных школах, что будет сделано до нового года, "где-то нужно делать крышу, где-то водопровод".
"К сожалению образование не попадает под инвестиционную программу, поэтому приходится выкручиваться городу", - отметила директор шестой Сухумской школы.
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