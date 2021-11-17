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Житель Гулрыпшского района задержан за незаконное хранение наркотиков
Житель Гулрыпшского района задержан за незаконное хранение наркотиков
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Сотрудники Гулрыпшской милиции задержали и водворили в изолятор 24-летнего Тенгиза Ахиба за незаконное хранение наркотиков, сообщается... 17.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-17T13:40+0300
2021-11-17T13:40+0300
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Сотрудники Гулрыпшской милиции задержали и водворили в изолятор 24-летнего Тенгиза Ахиба за незаконное хранение наркотиков, сообщается на сайте МВД.При личном досмотре у Ахиба в кармане куртки был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотическое средство "марихуана". Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК Абхазии "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от года до трех лет.В настоящее время Тенгиз Ахиба отбывает 15 суток административного ареста, по истечении которых в отношении него будет избрана мера пресечения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, наркотики
Житель Гулрыпшского района задержан за незаконное хранение наркотиков
13:40 17.11.2021 (обновлено: 14:07 17.11.2021) СУХУМ, 17 ноя – Sputnik.
Сотрудники Гулрыпшской милиции задержали и водворили в изолятор 24-летнего Тенгиза Ахиба за незаконное хранение наркотиков, сообщается
на сайте МВД.
При личном досмотре у Ахиба в кармане куртки был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотическое средство "марихуана".
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК Абхазии "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от года до трех лет.
В настоящее время Тенгиз Ахиба отбывает 15 суток административного ареста, по истечении которых в отношении него будет избрана мера пресечения.