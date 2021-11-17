Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/zhitel-gulrypshskogo-rayona-zaderzhan-za-nezakonnoe-khranenie-narkotikov-1036369568.html
Житель Гулрыпшского района задержан за незаконное хранение наркотиков
Житель Гулрыпшского района задержан за незаконное хранение наркотиков
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Сотрудники Гулрыпшской милиции задержали и водворили в изолятор 24-летнего Тенгиза Ахиба за незаконное хранение наркотиков, сообщается... 17.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-17T13:40+0300
2021-11-17T14:07+0300
в абхазии
новости
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102429/19/1024291949_0:116:2945:1773_1920x0_80_0_0_1f43c95fd096eebd2e6541c775ba38fc.jpg
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Сотрудники Гулрыпшской милиции задержали и водворили в изолятор 24-летнего Тенгиза Ахиба за незаконное хранение наркотиков, сообщается на сайте МВД.При личном досмотре у Ахиба в кармане куртки был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотическое средство "марихуана". Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК Абхазии "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от года до трех лет.В настоящее время Тенгиз Ахиба отбывает 15 суток административного ареста, по истечении которых в отношении него будет избрана мера пресечения.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102429/19/1024291949_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_c0a91ba3beb2384c7c8f22801758b177.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, наркотики

Житель Гулрыпшского района задержан за незаконное хранение наркотиков

13:40 17.11.2021 (обновлено: 14:07 17.11.2021)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпециалист лаборатории по исследованию наркотических средств, архивное фото
Специалист лаборатории по исследованию наркотических средств, архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Сотрудники Гулрыпшской милиции задержали и водворили в изолятор 24-летнего Тенгиза Ахиба за незаконное хранение наркотиков, сообщается на сайте МВД.

При личном досмотре у Ахиба в кармане куртки был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотическое средство "марихуана".
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК Абхазии "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от года до трех лет.

В настоящее время Тенгиз Ахиба отбывает 15 суток административного ареста, по истечении которых в отношении него будет избрана мера пресечения.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:40Житель Гулрыпшского района задержан за незаконное хранение наркотиков
13:25Эмухвари о сотрудничестве Сухума с Тамбовом: спорт в Абхазии получит новый импульс
13:12Анкваб принял делегацию Минэкономразвития и Минтранспорта России
12:08Абхазия и Россия договорились увеличить взаимные туристические потоки
11:06Более 120 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за сутки, четверо скончались
10:36Такие обстоятельства: Адлейба рассказала, как стать инвестором в Абхазии
10:05Страна для души: почему надо ехать в Абхазию в несезон
09:25Назван препарат, рекомендуемый для вакцинации переболевших COVID-19
08:45Выявлено почти два десятка незаконных трехфазных подключений в Сухуме
ВчераАрмения и Азербайджан прекратили боестолкновения после переговоров с Шойгу
ВчераОбострилась ситуация на азербайджано-армянской границе
Вчера"Золотой" урожай: сбор цитрусовых в селе Гумиста
ВчераСопредседатели Женевских дискуссий провели встречу в МИД Абхазии
ВчераВерховный суд продолжил допрос свидетелей по тройному убйиству
ВчераСтепаненко о своей работе военным корреспондентом
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на среду 17 ноября
ВчераНеобходимость пересмотреть запрет абортов обсудили в Общественной палате Абхазии
ВчераПолитическая орнитология: кто-то взлетит, а кто-то упадет
ВчераДармава о внеплановых учениях НАТО в Черном море: разведка защиты побережья
ВчераДелегация Минэкономразвития России проверила ход работ на подстанции "Бзыбь"