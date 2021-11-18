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Балет, стрикт и батарейки: экологическая акция прошла в Гагре
© Foto / ВААКЭкодень в Гагре
© Foto / ВААК
Экологическая акция в Гагре была организована компанией Сolors of Nation совместно со Всемирным абхазо-абазинским конгрессом.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Экодень прошел в Гагре в четверг 18 ноября, об акции рассказала один из организаторов, представитель компании Сolors of Nation Анна Савилова .
"Наша цель заключалась в ознакомлении жителей Гагры с нашими экологическими проектами, также мы хотели побеседовать с ними о проблемах экологии. И как вы знаете, наша команда говорит через искусство на любые темы, поэтому вишенкой на торте стало выступление балерины Дианы Апсава, разрисованной краской. Посыл был в том, что люди, исполняя свой танец жизни, не замечая этого, загрязняют окружающую среду", - отметила она.
В рамках акции ученики гагрской средней школы №1 имени Хараза Чамагуа посадили 20 деревьев китайского можжевельника стрикта на территории своей школы. Деревья были приобретены Всемирным абхазо-абазинским конгрессом.
"Ученики с большим воодушевлением участвовали в высадке саженцев и обещали бережно за ними ухаживать и впредь. Это, кстати, моя родная школа, в которой я когда-то училась. Поэтому мне особенно приятно, что удалось подарить и высадить растения именно в этой школе", - поделилась сотрудник конгресса Изольда Хагба.
© Foto / ВААКЭкодень в Гагре
Экодень в Гагре
© Foto / ВААК
Она добавила, что впервые в Гагре установили урну для сбора отработанных батареек. Конгресс взял на себя обязательство по обслуживанию этой урны и вывозу содержимого в Институт экологии в Сухуме, откуда их отправляют в Россию и утилизируют.
В беседе с участниками экодня организаторы затронули ряд проблем, связанных с экологией в республике, в том числе, спасение пальм от вредителей, куда по этому вопросу обращаться, как бороться с привычкой некоторых бросать мусор на улице и в принципе о привычках людей, которые влияют на экологию.
"В контексте этих вопросов во время выступления нашей балерины мы обратили внимание присутствующих на то, что даже производство таких вещей как джинсы, очень вредно для экологии. Сцена, на которой танцевала балерина, была застлана джинсами. Мы понимаем, что никто не откажется от такого модного элемента одежды, но пытаемся показать, что не надо каждый раз покупать новые. Им можно дать вторую жизнь", - отметила Савилова.
Представитель Сolors of Nation рассказала, что в качестве наглядной демонстрации своей позиции, они планируют представить коллекцию одежды, сделанную из старых джинсов.
По словам Савиловой, в акции приняли участие жители Гагры разного возраста, среди гостей также были замглавы районной администрации Алхас Барциц и директор Дома культуры Дмитрий Пипия.