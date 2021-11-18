https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/balet-strikt-i-batareyki-ekologicheskaya-aktsiya-proshla-v-gagre-1036396502.html

Балет, стрикт и батарейки: экологическая акция прошла в Гагре

Балет, стрикт и батарейки: экологическая акция прошла в Гагре

Экологическая акция в Гагре была организована компанией Сolors of Nation совместно со Всемирным абхазо-абазинским конгрессом. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

гагра

экология

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Экодень прошел в Гагре в четверг 18 ноября, об акции рассказала один из организаторов, представитель компании Сolors of Nation Анна Савилова .В рамках акции ученики гагрской средней школы №1 имени Хараза Чамагуа посадили 20 деревьев китайского можжевельника стрикта на территории своей школы. Деревья были приобретены Всемирным абхазо-абазинским конгрессом."Ученики с большим воодушевлением участвовали в высадке саженцев и обещали бережно за ними ухаживать и впредь. Это, кстати, моя родная школа, в которой я когда-то училась. Поэтому мне особенно приятно, что удалось подарить и высадить растения именно в этой школе", - поделилась сотрудник конгресса Изольда Хагба.Она добавила, что впервые в Гагре установили урну для сбора отработанных батареек. Конгресс взял на себя обязательство по обслуживанию этой урны и вывозу содержимого в Институт экологии в Сухуме, откуда их отправляют в Россию и утилизируют.В беседе с участниками экодня организаторы затронули ряд проблем, связанных с экологией в республике, в том числе, спасение пальм от вредителей, куда по этому вопросу обращаться, как бороться с привычкой некоторых бросать мусор на улице и в принципе о привычках людей, которые влияют на экологию.Представитель Сolors of Nation рассказала, что в качестве наглядной демонстрации своей позиции, они планируют представить коллекцию одежды, сделанную из старых джинсов.По словам Савиловой, в акции приняли участие жители Гагры разного возраста, среди гостей также были замглавы районной администрации Алхас Барциц и директор Дома культуры Дмитрий Пипия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210526/Ekologiya-skvoz-prizmu-iskusstva-shestoy-den-art-festivalya-v-Sukhume-1032496266.html

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гагра, экология