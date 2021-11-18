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Более 400 тысяч человек посетило Новоафонскую пещеру за десять месяцев 2021 года
Более 400 тысяч человек посетило Новоафонскую пещеру за десять месяцев 2021 года
Прибыль предприятия за десять месяцев составляет 76 миллионов 336 тысяч рублей. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T19:20+0300
2021-11-18T19:20+0300
2021-11-18T20:00+0300
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Новоафонскую пещеру за десять месяцев 2021 года посетило 415 185 человек, рассказал на совещании с премьер-министром Александром Анкваб заместитель директора пещеры Беслан Пандария. Общий объем оказанных услуг, включая не экскурсионные услуги, составил 210 миллионов 383 тысяч рублей. Общий объем расходов составил 119 миллионов 36 тысяч рублей. Отмечается, что основные расходы связаны с выплатой заработной платы – 54 миллиона 954 тысячи 900 рублей, налоги на зарплату – 10 миллионов 991 тысяч, НДС – 15 миллионов 383 тысяч, отчисления за амортизацию основных фондов – шесть миллионов 223 тысяч, отчисления в бюджет Гудаутского района – 41 миллион 518 тысяч рублей. Прибыль предприятия за десять месяцев составляет 76 миллионов 336 тысяч рублей.Как отметил Пандария, руководство пещеры ищет технические возможности для решения вопроса замены железнодорожного полотна. Беслан Пандария также обратился к премьер-министру с ходатайством о повышении цен на экскурсионные билеты, уровень которых не менялся с 2014 года.Главе администрации Нового Афона поручено представить предложения, выработанные совместно с дирекцией пещерного комплекса, по наведению порядка на прилегающей к зданию территории.
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Более 400 тысяч человек посетило Новоафонскую пещеру за десять месяцев 2021 года
19:20 18.11.2021 (обновлено: 20:00 18.11.2021)
Прибыль предприятия за десять месяцев составляет 76 миллионов 336 тысяч рублей.
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik.
Новоафонскую пещеру за десять месяцев 2021 года посетило 415 185 человек, рассказал
на совещании с премьер-министром Александром Анкваб заместитель директора пещеры Беслан Пандария.
Общий объем оказанных услуг, включая не экскурсионные услуги, составил 210 миллионов 383 тысяч рублей. Общий объем расходов составил 119 миллионов 36 тысяч рублей.
Отмечается, что основные расходы связаны с выплатой заработной платы – 54 миллиона 954 тысячи 900 рублей, налоги на зарплату – 10 миллионов 991 тысяч, НДС – 15 миллионов 383 тысяч, отчисления за амортизацию основных фондов – шесть миллионов 223 тысяч, отчисления в бюджет Гудаутского района – 41 миллион 518 тысяч рублей.
Прибыль предприятия за десять месяцев составляет 76 миллионов 336 тысяч рублей.
Как отметил Пандария, руководство пещеры ищет технические возможности для решения вопроса замены железнодорожного полотна.
Беслан Пандария также обратился к премьер-министру с ходатайством о повышении цен на экскурсионные билеты, уровень которых не менялся с 2014 года.
Главе администрации Нового Афона поручено представить предложения, выработанные совместно с дирекцией пещерного комплекса, по наведению порядка на прилегающей к зданию территории.