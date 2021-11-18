Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/bzhaniya-osmotrel-dorogi-vosstanavlivaemye-po-investprogramme-v-gulrypshskom-rayone-1036382886.html
Бжания осмотрел дороги, восстанавливаемые по Инвестпрограмме в Гулрыпшском районе
Бжания осмотрел дороги, восстанавливаемые по Инвестпрограмме в Гулрыпшском районе
В Гулрыпшском районе в рамках Инвестпрограммы произведен ремонт восьми участков дорог. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T11:55+0300
2021-11-18T11:58+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
гулрыпшский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/05/1031778253_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_620df12c90165df7197e77b2ad7eadac.jpg
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Аслан Бжания в рамках рабочей поездки в Гулрыпшский район осмотрел дороги, восстанавливаемые по линии Инвестпрограммы.По словам главы района Аслана Барателия, в рамках Инвестпрограммы отремонтировано восемь участков дорог. Президент, в частности, осмотрел дорогу на улице Бахадыра Багба в Гулрыпше.Дорога протяженностью 1,5 километра была отремонтирована в 2020 году за счет средств Инвестпрограммы, всего 7000 квадрантных метров. Стоимость объекта составила шесть миллионов 375 тысяч рублей. Подрядчиком выступал "Абхазрегионстрой". На ремонт трассы было потрачено из средств Инвестпрограммы 11 миллионов 205 тысяч рублей.После глава государства направился в поселок Мясниково, где был уложен асфальт в 2021 году. По словам главы администрации района Аслана Барателия, дорогу должны были отремонтировать в 2022 году, но жители поселка обратились к депутату Парламента Саиду Харазия, который в свою очередь обратился за помощью в УКС. Таким образом был отремонтирован участок протяженностью 1,5 километра, осталось уложить асфальт на участке длиной 200 метров. Строительные работы, по словам Барателия, пока что не оплачены, деньги поступят в рамках Инвестпрограммы в 2022 году. Стоимость работ – четыре миллиона 215 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210916/Glavnyy-chetverg-Barateliya-o-vozmozhnostyakh-i-perspektivakh-razvitiya-Gulrypshskogo-rayona-1033219069.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20201223/Takie-obstoyatelstva-Barateliya-o-sbore-dannykh-dlya-pasporta-rayona--1031505858.html
абхазия
гулрыпшский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/05/1031778253_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_dba37f3a2cc0301c9d28dacabd06ba2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аслан бжания, абхазия, гулрыпшский район

Бжания осмотрел дороги, восстанавливаемые по Инвестпрограмме в Гулрыпшском районе

11:55 18.11.2021 (обновлено: 11:58 18.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукУкладка дорожного полотна
Укладка дорожного полотна - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
В Гулрыпшском районе в рамках Инвестпрограммы произведен ремонт восьми участков дорог.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Аслан Бжания в рамках рабочей поездки в Гулрыпшский район осмотрел дороги, восстанавливаемые по линии Инвестпрограммы.
По словам главы района Аслана Барателия, в рамках Инвестпрограммы отремонтировано восемь участков дорог.
Аслан Барателия - Sputnik Абхазия, 1920, 16.09.2021
Радио
Главный четверг: Барателия о возможностях и перспективах развития Гулрыпшского района
16 сентября, 19:08
Президент, в частности, осмотрел дорогу на улице Бахадыра Багба в Гулрыпше.
Дорога протяженностью 1,5 километра была отремонтирована в 2020 году за счет средств Инвестпрограммы, всего 7000 квадрантных метров. Стоимость объекта составила шесть миллионов 375 тысяч рублей. Подрядчиком выступал "Абхазрегионстрой".
Президент также посетил улицу Курортная протяженностью 3,5 километра, на которой было уложено 12 тысяч квадратных метров асфальта.
На ремонт трассы было потрачено из средств Инвестпрограммы 11 миллионов 205 тысяч рублей.
Аслан Барателия - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2020
В Абхазии
Гражданин и начальник: Барателия о сборе данных для "паспорта района"
23 декабря 2020, 09:45
После глава государства направился в поселок Мясниково, где был уложен асфальт в 2021 году.
По словам главы администрации района Аслана Барателия, дорогу должны были отремонтировать в 2022 году, но жители поселка обратились к депутату Парламента Саиду Харазия, который в свою очередь обратился за помощью в УКС.
Таким образом был отремонтирован участок протяженностью 1,5 километра, осталось уложить асфальт на участке длиной 200 метров.
Строительные работы, по словам Барателия, пока что не оплачены, деньги поступят в рамках Инвестпрограммы в 2022 году. Стоимость работ – четыре миллиона 215 тысяч рублей.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:42Турбаза: Акиншина о перспективе делового и конгрессного туризма в Абхазии
13:14COVID-19 подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе с начала пандемии
13:00Глава Гулрыпшского района рассказал об ущербе, нанесенном стихией летом этого года
12:25Барателия доложил Бжания о выполнении бюджета Гулрыпшского района
12:03Посол России в Абхазии посетил российский мобильный госпиталь в Сухуме
11:55Бжания осмотрел дороги, восстанавливаемые по Инвестпрограмме в Гулрыпшском районе
11:25Новый антирекорд по суточному количеству смертей от COVID-19 зафиксирован в России
11:00Путин поручил Минобороны эвакуировать россиян из Афганистана
10:51Михеев: Евросоюз стал заложником своих рекламных акций о толерантности
10:35Президенту доложили, во сколько обойдется реконструкция моста в селе Допукыт
09:59Президент представил нового главу МИД Абхазии коллективу
09:45Новая скоростная трасса Джубга – Сочи пройдет по берегу Черного моря
09:15Пограничное состояние: решит ли Москва главный вопрос Закавказья
08:45Врач объяснила, как можно вернуть обоняние после COVID-19
ВчераЦена на хлеб в Абхазии может подняться до 28 рублей за буханку
ВчераЕще три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Абхазии
ВчераDubai Airshow 2021: поразительные особенности российского Су-75
ВчераВ сухумских школах планируют организовать горячее питание
ВчераПочти половина сухумских учителей переболела новой коронавирусной инфекцией
ВчераПобедили клопа: Минсельхоз Абхазии рассказал о борьбе с сельхозвредителями