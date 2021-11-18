https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/bzhaniya-osmotrel-dorogi-vosstanavlivaemye-po-investprogramme-v-gulrypshskom-rayone-1036382886.html

Бжания осмотрел дороги, восстанавливаемые по Инвестпрограмме в Гулрыпшском районе

Бжания осмотрел дороги, восстанавливаемые по Инвестпрограмме в Гулрыпшском районе

В Гулрыпшском районе в рамках Инвестпрограммы произведен ремонт восьми участков дорог. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

абхазия

гулрыпшский район

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Аслан Бжания в рамках рабочей поездки в Гулрыпшский район осмотрел дороги, восстанавливаемые по линии Инвестпрограммы.По словам главы района Аслана Барателия, в рамках Инвестпрограммы отремонтировано восемь участков дорог. Президент, в частности, осмотрел дорогу на улице Бахадыра Багба в Гулрыпше.Дорога протяженностью 1,5 километра была отремонтирована в 2020 году за счет средств Инвестпрограммы, всего 7000 квадрантных метров. Стоимость объекта составила шесть миллионов 375 тысяч рублей. Подрядчиком выступал "Абхазрегионстрой". На ремонт трассы было потрачено из средств Инвестпрограммы 11 миллионов 205 тысяч рублей.После глава государства направился в поселок Мясниково, где был уложен асфальт в 2021 году. По словам главы администрации района Аслана Барателия, дорогу должны были отремонтировать в 2022 году, но жители поселка обратились к депутату Парламента Саиду Харазия, который в свою очередь обратился за помощью в УКС. Таким образом был отремонтирован участок протяженностью 1,5 километра, осталось уложить асфальт на участке длиной 200 метров. Строительные работы, по словам Барателия, пока что не оплачены, деньги поступят в рамках Инвестпрограммы в 2022 году. Стоимость работ – четыре миллиона 215 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210916/Glavnyy-chetverg-Barateliya-o-vozmozhnostyakh-i-perspektivakh-razvitiya-Gulrypshskogo-rayona-1033219069.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201223/Takie-obstoyatelstva-Barateliya-o-sbore-dannykh-dlya-pasporta-rayona--1031505858.html

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аслан бжания, абхазия, гулрыпшский район