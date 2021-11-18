https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/covid-19-podtverzhden-u-2392-chelovek-v-gulrypshskom-rayone-s-nachala-pandemii-1036385001.html

COVID-19 подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе с начала пандемии

COVID-19 подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе с начала пандемии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 17 ноября составляет 33574. Зарегистрировано 495 летальных исходов. Выздоровели 27809... 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T13:14+0300

2021-11-18T13:14+0300

2021-11-18T13:19+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

гулрыпшский район

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. С начала пандемии коронавируса диагноз подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе, заявил на совещании с президентом глава района Аслан Барателия. Глава района сообщил, что вакциной "Спутник V” привились 459 человек, "Спутник Лайт" – 585 человек. Барателия отметил, что на данный момент закрыта одна школа, где заболели четыре педагога и детский сад "Амра", где из 22 сотрудников заболели восемь человек.

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медицина, абхазия, гулрыпшский район