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COVID-19 подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе с начала пандемии
COVID-19 подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе с начала пандемии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 17 ноября составляет 33574. Зарегистрировано 495 летальных исходов. Выздоровели 27809... 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T13:14+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. С начала пандемии коронавируса диагноз подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе, заявил на совещании с президентом глава района Аслан Барателия. Глава района сообщил, что вакциной "Спутник V” привились 459 человек, "Спутник Лайт" – 585 человек. Барателия отметил, что на данный момент закрыта одна школа, где заболели четыре педагога и детский сад "Амра", где из 22 сотрудников заболели восемь человек.
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медицина, абхазия, гулрыпшский район

COVID-19 подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе с начала пандемии

13:14 18.11.2021 (обновлено: 13:19 18.11.2021)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории перинатального центра республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко за работой.
Сотрудник лаборатории перинатального центра республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко за работой. - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 17 ноября составляет 33574. Зарегистрировано 495 летальных исходов. Выздоровели 27809 человек.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. С начала пандемии коронавируса диагноз подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе, заявил на совещании с президентом глава района Аслан Барателия.

По словам Барателия, всего выздоровели 2250 человек, 90 человек умерли, 129 жителей района находятся на самоизоляции, 21 – в стационарных учреждениях.

Глава района сообщил, что вакциной "Спутник V” привились 459 человек, "Спутник Лайт" – 585 человек.
Барателия отметил, что на данный момент закрыта одна школа, где заболели четыре педагога и детский сад "Амра", где из 22 сотрудников заболели восемь человек.
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