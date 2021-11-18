https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/covid-19-podtverzhden-u-2392-chelovek-v-gulrypshskom-rayone-s-nachala-pandemii-1036385001.html
COVID-19 подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе с начала пандемии
COVID-19 подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе с начала пандемии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 17 ноября составляет 33574. Зарегистрировано 495 летальных исходов. Выздоровели 27809... 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T13:14+0300
2021-11-18T13:14+0300
2021-11-18T13:19+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. С начала пандемии коронавируса диагноз подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе, заявил на совещании с президентом глава района Аслан Барателия. Глава района сообщил, что вакциной "Спутник V” привились 459 человек, "Спутник Лайт" – 585 человек. Барателия отметил, что на данный момент закрыта одна школа, где заболели четыре педагога и детский сад "Амра", где из 22 сотрудников заболели восемь человек.
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медицина, абхазия, гулрыпшский район
COVID-19 подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе с начала пандемии
13:14 18.11.2021 (обновлено: 13:19 18.11.2021)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 17 ноября составляет 33574. Зарегистрировано 495 летальных исходов. Выздоровели 27809 человек.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. С начала пандемии коронавируса диагноз подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе, заявил на совещании с президентом глава района Аслан Барателия.
По словам Барателия, всего выздоровели 2250 человек, 90 человек умерли, 129 жителей района находятся на самоизоляции, 21 – в стационарных учреждениях.
Глава района сообщил, что вакциной "Спутник V” привились 459 человек, "Спутник Лайт" – 585 человек.
Барателия отметил, что на данный момент закрыта одна школа, где заболели четыре педагога и детский сад "Амра", где из 22 сотрудников заболели восемь человек.