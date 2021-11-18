https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/dochiya-o-perspektivakh-tkuarchalskogo-rayona-nam-nado-perezagruzitsya--1036387800.html

Дочия о перспективах Ткуарчалского района: нам надо перезагрузиться

Дочия о перспективах Ткуарчалского района: нам надо перезагрузиться

В программе "Главный четверг" о проблемах и перспективах Ткуарчалского района в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава администрации Исидор Дочия. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

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радио

главный четверг

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Дочия о перспективах Ткуарчалского района: нам надо перезагрузиться Дочия о перспективах Ткуарчалского района: нам надо перезагрузиться

Глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия рассказал о проектах, которые планируется реализовать. В частности речь идет о швейной и стекольной фабрике, добыче угля и металлургическом производстве. Дочия сообщил, что за летний туристический сезон район посетило почти 50 тысяч туристов. Поэтому туризм – персептивное направление для Ткуарчала. При этом главной проблемой для района является отток населения. Подробности слушайте в аудиофайле.

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2021

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главный четверг, аудио