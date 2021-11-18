https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/glava-gulrypshskogo-rayona-rasskazal-ob-uscherbe-nanesennom-stikhiey-letom-etogo-goda-1036384710.html

Глава Гулрыпшского района рассказал об ущербе, нанесенном стихией летом этого года

Глава Гулрыпшского района рассказал об ущербе, нанесенном стихией летом этого года

Этим летом в Абхазии ураганный ветер и наводнения нанесли ущерб инфраструктуре, бизнесу, частному сектору во всех районах республики. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T13:00+0300

2021-11-18T13:00+0300

2021-11-18T13:07+0300

в абхазии

аслан бжания

ливневые дожди в абхазии

гулрыпшский район

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Двадцать три частных дома в Гулрыпшском районе были подтоплены после ураганного ветра и ливней летом этого года. Ущерб составил один миллион 300 тысяч рублей, заявил на совещании с президентом глава района Аслан Барателия. Кроме того, пострадали два многоэтажных дома в микрорайоне ДСК. По словам Барателия, жителям этих домов предоставили материал для самостоятельного восстановления крыши. Для этих целей из резервного фонда президента было выделено 290 тысяч рублей. Пострадала крыша и в школе села Кацикыт. Ущерб оценен в три миллиона 850 тысяч рублей, крыша пока не восстановлена. Из-за стихии 30 обвалов произошло в Кодорском ущелье. Пострадала и территория вокруг памятника жертвам Латской трагедии, незначительно пострадал и сам памятник. Барателия отметил, администрация самостоятельно не проводила в этой части района восстановительные работы. Очисткой территории занялись родственники погибших.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210816/Pyat-sel-Gulrypshskogo-rayona-okazalis-izolirovany-iz-za-nepogody-1033046700.html

гулрыпшский район

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аслан бжания, ливневые дожди в абхазии, гулрыпшский район