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https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/glava-gulrypshskogo-rayona-rasskazal-ob-uscherbe-nanesennom-stikhiey-letom-etogo-goda-1036384710.html
Глава Гулрыпшского района рассказал об ущербе, нанесенном стихией летом этого года
Глава Гулрыпшского района рассказал об ущербе, нанесенном стихией летом этого года
Этим летом в Абхазии ураганный ветер и наводнения нанесли ущерб инфраструктуре, бизнесу, частному сектору во всех районах республики. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T13:00+0300
2021-11-18T13:07+0300
в абхазии
аслан бжания
ливневые дожди в абхазии
гулрыпшский район
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Двадцать три частных дома в Гулрыпшском районе были подтоплены после ураганного ветра и ливней летом этого года. Ущерб составил один миллион 300 тысяч рублей, заявил на совещании с президентом глава района Аслан Барателия. Кроме того, пострадали два многоэтажных дома в микрорайоне ДСК. По словам Барателия, жителям этих домов предоставили материал для самостоятельного восстановления крыши. Для этих целей из резервного фонда президента было выделено 290 тысяч рублей. Пострадала крыша и в школе села Кацикыт. Ущерб оценен в три миллиона 850 тысяч рублей, крыша пока не восстановлена. Из-за стихии 30 обвалов произошло в Кодорском ущелье. Пострадала и территория вокруг памятника жертвам Латской трагедии, незначительно пострадал и сам памятник. Барателия отметил, администрация самостоятельно не проводила в этой части района восстановительные работы. Очисткой территории занялись родственники погибших.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210728/Posle-potopa-kak-v-Abkhazii-spravlyayutsya-s-posledstviyami-stikhii-1032922525.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210816/Pyat-sel-Gulrypshskogo-rayona-okazalis-izolirovany-iz-za-nepogody-1033046700.html
гулрыпшский район
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аслан бжания, ливневые дожди в абхазии, гулрыпшский район

Глава Гулрыпшского района рассказал об ущербе, нанесенном стихией летом этого года

13:00 18.11.2021 (обновлено: 13:07 18.11.2021)
© Foto / Департамент ЖКХ Администрации г. СухумВ Келасуре смыло 120-метровый напорный водовод
В Келасуре смыло 120-метровый напорный водовод - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
© Foto / Департамент ЖКХ Администрации г. Сухум
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Этим летом в Абхазии ураганный ветер и наводнения нанесли ущерб инфраструктуре, бизнесу, частному сектору во всех районах республики.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Двадцать три частных дома в Гулрыпшском районе были подтоплены после ураганного ветра и ливней летом этого года. Ущерб составил один миллион 300 тысяч рублей, заявил на совещании с президентом глава района Аслан Барателия.
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Кроме того, пострадали два многоэтажных дома в микрорайоне ДСК.
По словам Барателия, жителям этих домов предоставили материал для самостоятельного восстановления крыши. Для этих целей из резервного фонда президента было выделено 290 тысяч рублей.
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Пострадала крыша и в школе села Кацикыт. Ущерб оценен в три миллиона 850 тысяч рублей, крыша пока не восстановлена.
Из-за стихии 30 обвалов произошло в Кодорском ущелье.
Пострадала и территория вокруг памятника жертвам Латской трагедии, незначительно пострадал и сам памятник. Барателия отметил, администрация самостоятельно не проводила в этой части района восстановительные работы. Очисткой территории занялись родственники погибших.
В Абхазии
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