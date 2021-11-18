https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/mikheev-evrosoyuz-stal-zalozhnikom-svoikh-reklamnykh-aktsiy-o-tolerantnosti-1036370534.html

Михеев: Евросоюз стал заложником своих рекламных акций о толерантности

Михеев: Евросоюз стал заложником своих рекламных акций о толерантности

Российский политический эксперт Сергей Михеев прокомментировал ситуацию на границе Польши с Беларусью. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

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Михеев Михеев

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился в начале прошлой недели. Туда прибыли несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока. В течение последних дней беженцы пытались прорваться на польскую территорию. По словам людей, их конечной целью является Германия.В беседе на радио Sputnik Михеев отметил, что в миграционном кризисе на белорусско-польской границе есть один плюс."С его помощью полностью обнажаются реальные замыслы польских, а также литовских политиков в отношении белорусской власти. Состоявшийся накануне телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель по поводу разрешения миграционного кризиса на границе Беларуси с Польшей может свидетельствовать о главном — Запад постепенно будет вынужден говорить с Лукашенко напрямую, если не де-юре, то де-факто признав его президентом Беларуси. Хотите вы того или нет, ваши клоунады с Тихановской и прочими людьми — это все ни о чем. Кстати, координаторами этой белорусской оппозиции являются не кто иной, как Польша и Литва. Именно между Литвой, Польшей и Беларусью разворачивается вся эта сцена, остальная Европа в основном лицезрела картинку, которую генерировали поляки и литовцы, а они в свою очередь использовали Тихановскую и все эту команду", — рассказал Михеев.По его словам, нынешняя ситуация с мигрантами помогает Лукашенко раскрыть польскую и литовскую политику в отношении Беларуси."Это заставит Европу через Варшаву и Вильнюс признать его власть и разговаривать непосредственно с ним. Не уверен, что Европа будет это делать, но, возможно, она попытается действовать через Россию, что тоже в общем-то неплохо. Что касается того, что Беларусь может создать проблемы, на самом деле не создавая их, речь ведь не идет, скажем, о наступлении белорусской армии на Варшаву, или, например, о том, что взял бы Лукашенко и перекрыл российский газ посреди зимы. Думаю, что Лукашенко этого бы не сделал, но речь об этом и не идет. Речь о том, что есть некая информационная картинка: вот беженцы, а нормальное лицо Европы — это польские пограничники и солдаты, которые стоят с той стороны Европы, которая всем рассказывает, какая она добрая, толерантная, а ее лицо — это польские солдаты", ― пояснил эксперт.Он подчеркнул, что в данном случае мы имеем дело с тем, что Евросоюз стал заложником своих же бесконечных рекламных акций о толерантности и терпимости, а теперь на границах ЕС бьют мигрантов, поливают газом, стреляют поверх голов.

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