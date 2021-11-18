Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/mikheev-evrosoyuz-stal-zalozhnikom-svoikh-reklamnykh-aktsiy-o-tolerantnosti-1036370534.html
Михеев: Евросоюз стал заложником своих рекламных акций о толерантности
Михеев: Евросоюз стал заложником своих рекламных акций о толерантности
Российский политический эксперт Сергей Михеев прокомментировал ситуацию на границе Польши с Беларусью. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T10:51+0300
2021-11-18T13:22+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/11/1036370494_12:0:974:541_1920x0_80_0_0_1ebe0542bcdec208a7b5f871baa03797.jpg
Михеев
Михеев
Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился в начале прошлой недели. Туда прибыли несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока. В течение последних дней беженцы пытались прорваться на польскую территорию. По словам людей, их конечной целью является Германия.В беседе на радио Sputnik Михеев отметил, что в миграционном кризисе на белорусско-польской границе есть один плюс."С его помощью полностью обнажаются реальные замыслы польских, а также литовских политиков в отношении белорусской власти. Состоявшийся накануне телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель по поводу разрешения миграционного кризиса на границе Беларуси с Польшей может свидетельствовать о главном — Запад постепенно будет вынужден говорить с Лукашенко напрямую, если не де-юре, то де-факто признав его президентом Беларуси. Хотите вы того или нет, ваши клоунады с Тихановской и прочими людьми — это все ни о чем. Кстати, координаторами этой белорусской оппозиции являются не кто иной, как Польша и Литва. Именно между Литвой, Польшей и Беларусью разворачивается вся эта сцена, остальная Европа в основном лицезрела картинку, которую генерировали поляки и литовцы, а они в свою очередь использовали Тихановскую и все эту команду", — рассказал Михеев.По его словам, нынешняя ситуация с мигрантами помогает Лукашенко раскрыть польскую и литовскую политику в отношении Беларуси."Это заставит Европу через Варшаву и Вильнюс признать его власть и разговаривать непосредственно с ним. Не уверен, что Европа будет это делать, но, возможно, она попытается действовать через Россию, что тоже в общем-то неплохо. Что касается того, что Беларусь может создать проблемы, на самом деле не создавая их, речь ведь не идет, скажем, о наступлении белорусской армии на Варшаву, или, например, о том, что взял бы Лукашенко и перекрыл российский газ посреди зимы. Думаю, что Лукашенко этого бы не сделал, но речь об этом и не идет. Речь о том, что есть некая информационная картинка: вот беженцы, а нормальное лицо Европы — это польские пограничники и солдаты, которые стоят с той стороны Европы, которая всем рассказывает, какая она добрая, толерантная, а ее лицо — это польские солдаты", ― пояснил эксперт.Он подчеркнул, что в данном случае мы имеем дело с тем, что Евросоюз стал заложником своих же бесконечных рекламных акций о толерантности и терпимости, а теперь на границах ЕС бьют мигрантов, поливают газом, стреляют поверх голов.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/11/1036370494_132:0:853:541_1920x0_80_0_0_0c13e991e96d9daa4c2bbe1bf093f5ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Михеев: Евросоюз стал заложником своих рекламных акций о толерантности

10:51 18.11.2021 (обновлено: 13:22 18.11.2021)
Радио
Михеев
Подписаться на
Российский политический эксперт Сергей Михеев прокомментировал ситуацию на границе Польши с Беларусью.
Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился в начале прошлой недели. Туда прибыли несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока. В течение последних дней беженцы пытались прорваться на польскую территорию. По словам людей, их конечной целью является Германия.
В беседе на радио Sputnik Михеев отметил, что в миграционном кризисе на белорусско-польской границе есть один плюс.
"С его помощью полностью обнажаются реальные замыслы польских, а также литовских политиков в отношении белорусской власти. Состоявшийся накануне телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель по поводу разрешения миграционного кризиса на границе Беларуси с Польшей может свидетельствовать о главном — Запад постепенно будет вынужден говорить с Лукашенко напрямую, если не де-юре, то де-факто признав его президентом Беларуси. Хотите вы того или нет, ваши клоунады с Тихановской и прочими людьми — это все ни о чем. Кстати, координаторами этой белорусской оппозиции являются не кто иной, как Польша и Литва. Именно между Литвой, Польшей и Беларусью разворачивается вся эта сцена, остальная Европа в основном лицезрела картинку, которую генерировали поляки и литовцы, а они в свою очередь использовали Тихановскую и все эту команду", — рассказал Михеев.
По его словам, нынешняя ситуация с мигрантами помогает Лукашенко раскрыть польскую и литовскую политику в отношении Беларуси.
"Это заставит Европу через Варшаву и Вильнюс признать его власть и разговаривать непосредственно с ним. Не уверен, что Европа будет это делать, но, возможно, она попытается действовать через Россию, что тоже в общем-то неплохо. Что касается того, что Беларусь может создать проблемы, на самом деле не создавая их, речь ведь не идет, скажем, о наступлении белорусской армии на Варшаву, или, например, о том, что взял бы Лукашенко и перекрыл российский газ посреди зимы. Думаю, что Лукашенко этого бы не сделал, но речь об этом и не идет. Речь о том, что есть некая информационная картинка: вот беженцы, а нормальное лицо Европы — это польские пограничники и солдаты, которые стоят с той стороны Европы, которая всем рассказывает, какая она добрая, толерантная, а ее лицо — это польские солдаты", ― пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что в данном случае мы имеем дело с тем, что Евросоюз стал заложником своих же бесконечных рекламных акций о толерантности и терпимости, а теперь на границах ЕС бьют мигрантов, поливают газом, стреляют поверх голов.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:42Турбаза: Акиншина о перспективе делового и конгрессного туризма в Абхазии
13:14COVID-19 подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе с начала пандемии
13:00Глава Гулрыпшского района рассказал об ущербе, нанесенном стихией летом этого года
12:25Барателия доложил Бжания о выполнении бюджета Гулрыпшского района
12:03Посол России в Абхазии посетил российский мобильный госпиталь в Сухуме
11:55Бжания осмотрел дороги, восстанавливаемые по Инвестпрограмме в Гулрыпшском районе
11:25Новый антирекорд по суточному количеству смертей от COVID-19 зафиксирован в России
11:00Путин поручил Минобороны эвакуировать россиян из Афганистана
10:51Михеев: Евросоюз стал заложником своих рекламных акций о толерантности
10:35Президенту доложили, во сколько обойдется реконструкция моста в селе Допукыт
09:59Президент представил нового главу МИД Абхазии коллективу
09:45Новая скоростная трасса Джубга – Сочи пройдет по берегу Черного моря
09:15Пограничное состояние: решит ли Москва главный вопрос Закавказья
08:45Врач объяснила, как можно вернуть обоняние после COVID-19
ВчераЦена на хлеб в Абхазии может подняться до 28 рублей за буханку
ВчераЕще три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Абхазии
ВчераDubai Airshow 2021: поразительные особенности российского Су-75
ВчераВ сухумских школах планируют организовать горячее питание
ВчераПочти половина сухумских учителей переболела новой коронавирусной инфекцией
ВчераПобедили клопа: Минсельхоз Абхазии рассказал о борьбе с сельхозвредителями