https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/novaya-skorostnaya-trassa-dzhubga-sochi-proydet-po-beregu-chernogo-morya-1036379848.html
Новая скоростная трасса Джубга – Сочи пройдет по берегу Черного моря
Новая скоростная трасса Джубга – Сочи пройдет по берегу Черного моря
Трассировка новой дороги будет в ближайшее время вынесена на утверждение правительства России. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T09:45+0300
2021-11-18T09:45+0300
2021-11-18T09:51+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Новая скоростная трасса Джубга-Сочи пройдет по берегу Черного моря, об этом сообщил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, пишет портал Sochi.news."У нас есть поручение президента РФ отработать эти варианты. То, что прибрежный, — это точно", – приводит цитату портал со ссылкой на ТАСС.Он также отметил, что объект очень емкий по цене, поэтому надо очень взвешенно подойти к расчетом. Как ранее отмечали в администрации Краснодарского края, протяженность новой трассы от Джубги до Сочи составит 119 километров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200706/Protyazhennost-novoy-trassy-Dzhubga---Sochi-sostavit-119-kilometrov-1030479034.html
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россия, сочи, краснодарский край
Новая скоростная трасса Джубга – Сочи пройдет по берегу Черного моря
09:45 18.11.2021 (обновлено: 09:51 18.11.2021)
Трассировка новой дороги будет в ближайшее время вынесена на утверждение правительства России.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik.
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи пройдет по берегу Черного моря, об этом сообщил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, пишет портал
Sochi.news.
"У нас есть поручение президента РФ отработать эти варианты. То, что прибрежный, — это точно", – приводит цитату портал со ссылкой на ТАСС.
Он также отметил, что объект очень емкий по цене, поэтому надо очень взвешенно подойти к расчетом.
Нынешняя трасса Джубга - Сочи является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период.
Как ранее отмечали в администрации Краснодарского края, протяженность новой трассы от Джубги до Сочи составит 119 километров.