https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/novaya-skorostnaya-trassa-dzhubga-sochi-proydet-po-beregu-chernogo-morya-1036379848.html

Новая скоростная трасса Джубга – Сочи пройдет по берегу Черного моря

Новая скоростная трасса Джубга – Сочи пройдет по берегу Черного моря

Трассировка новой дороги будет в ближайшее время вынесена на утверждение правительства России. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T09:45+0300

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2021-11-18T09:51+0300

россия

сочи

краснодарский край

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Новая скоростная трасса Джубга-Сочи пройдет по берегу Черного моря, об этом сообщил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, пишет портал Sochi.news."У нас есть поручение президента РФ отработать эти варианты. То, что прибрежный, — это точно", – приводит цитату портал со ссылкой на ТАСС.Он также отметил, что объект очень емкий по цене, поэтому надо очень взвешенно подойти к расчетом. Как ранее отмечали в администрации Краснодарского края, протяженность новой трассы от Джубги до Сочи составит 119 километров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200706/Protyazhennost-novoy-trassy-Dzhubga---Sochi-sostavit-119-kilometrov-1030479034.html

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сочи

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россия, сочи, краснодарский край