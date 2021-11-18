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Новая скоростная трасса Джубга – Сочи пройдет по берегу Черного моря
Новая скоростная трасса Джубга – Сочи пройдет по берегу Черного моря
Трассировка новой дороги будет в ближайшее время вынесена на утверждение правительства России. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Новая скоростная трасса Джубга-Сочи пройдет по берегу Черного моря, об этом сообщил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, пишет портал Sochi.news."У нас есть поручение президента РФ отработать эти варианты. То, что прибрежный, — это точно", – приводит цитату портал со ссылкой на ТАСС.Он также отметил, что объект очень емкий по цене, поэтому надо очень взвешенно подойти к расчетом. Как ранее отмечали в администрации Краснодарского края, протяженность новой трассы от Джубги до Сочи составит 119 километров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200706/Protyazhennost-novoy-trassy-Dzhubga---Sochi-sostavit-119-kilometrov-1030479034.html
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Новая скоростная трасса Джубга – Сочи пройдет по берегу Черного моря

09:45 18.11.2021 (обновлено: 09:51 18.11.2021)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчасток автомобильной дороги Джубга - Сочи (А-147).
Участок автомобильной дороги Джубга - Сочи (А-147). - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Трассировка новой дороги будет в ближайшее время вынесена на утверждение правительства России.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Новая скоростная трасса Джубга-Сочи пройдет по берегу Черного моря, об этом сообщил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, пишет портал Sochi.news.
Протяженность новой трассы Джубга-Сочи составит 119 километров - Sputnik Абхазия, 1920, 06.07.2020
Протяженность новой трассы Джубга - Сочи составит 119 километров
6 июля 2020, 12:23
"У нас есть поручение президента РФ отработать эти варианты. То, что прибрежный, — это точно", – приводит цитату портал со ссылкой на ТАСС.
Он также отметил, что объект очень емкий по цене, поэтому надо очень взвешенно подойти к расчетом.
Нынешняя трасса Джубга - Сочи является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период.
Как ранее отмечали в администрации Краснодарского края, протяженность новой трассы от Джубги до Сочи составит 119 километров.
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