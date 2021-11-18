https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/novyy-antirekord-po-sutochnomu-kolichestvu-smertey-ot-covid-19-zafiksirovan-v-rossii-1036382139.html

Новый антирекорд по суточному количеству смертей от COVID-19 зафиксирован в России

Новый антирекорд по суточному количеству смертей от COVID-19 зафиксирован в России

Всего с начала пандемии в России скончались 260335 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T11:25+0300

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россия

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. За сутки в России зафиксирован максимум смертей с COVID-19 - 1251, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. В частности, в Москве - 94, Санкт-Петербурге - 79, Краснодарском крае - 65.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 33574. Зарегистрировано 495 летальных исходов. Выздоровели 27809 человек.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, мировая пандемия коронавируса covid-19