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Новый антирекорд по суточному количеству смертей от COVID-19 зафиксирован в России
Новый антирекорд по суточному количеству смертей от COVID-19 зафиксирован в России
Всего с начала пандемии в России скончались 260335 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. За сутки в России зафиксирован максимум смертей с COVID-19 - 1251, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. В частности, в Москве - 94, Санкт-Петербурге - 79, Краснодарском крае - 65.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 33574. Зарегистрировано 495 летальных исходов. Выздоровели 27809 человек.
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россия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Новый антирекорд по суточному количеству смертей от COVID-19 зафиксирован в России

11:25 18.11.2021 (обновлено: 11:36 18.11.2021)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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Всего с начала пандемии в России скончались 260335 человек с диагнозом коронавирусная инфекция.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. За сутки в России зафиксирован максимум смертей с COVID-19 - 1251, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждена 1251 смерть... За весь период по России умерло 260 335 человек", – говорится в сообщении.

В частности, в Москве - 94, Санкт-Петербурге - 79, Краснодарском крае - 65.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 33574. Зарегистрировано 495 летальных исходов. Выздоровели 27809 человек.
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