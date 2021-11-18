Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/prezidentu-dolozhili-vo-skolko-oboydetsya-rekonstruktsiya-mosta-v-sele-dopukyt-1036380850.html
Президенту доложили, во сколько обойдется реконструкция моста в селе Допукыт
Президенту доложили, во сколько обойдется реконструкция моста в селе Допукыт
Мост в селе Допукыт Гулрыпшского района подмыло во время ливней в ночь с 15 на 16 августа, от центральной трассы оказались отрезаны пять сел. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T10:35+0300
2021-11-18T10:49+0300
в абхазии
аслан бжания
ураган в абхазии
гулрыпшский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036380778_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_00627907f7b628847ecbc3c9f41189f4.jpg
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. По составленной смете реконструкция моста в селе Допукыт обойдется в пять миллионов рублей, заявил в ходе рабочей поездки президента Аслана Бжания в Гулрыпшский район глава района Аслан Барателия. Аслан Бжания в четверг 18 ноября проводит инспекционную поездку в Гулрыпшский район.Первым объектом, который посетил президент, оказался мост в селе Допукыт Гулрыпшского района протяженностью 20 метров. Его подмыло во время ливней в ночь с 15 на 16 августа. Из-за обрушения моста пять сел с населением 1500 человек оказались отрезаны от центральной трассы. По словам главы района Аслана Барателия, при содействии местного жителя создана временная конструкция, которая позволяет проезжать машинам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210816/Pyat-sel-Gulrypshskogo-rayona-okazalis-izolirovany-iz-za-nepogody-1033046700.html
гулрыпшский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036380778_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c4e1bb5b42b1f74af6d969195e7a3b9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аслан бжания, ураган в абхазии, гулрыпшский район

Президенту доложили, во сколько обойдется реконструкция моста в селе Допукыт

10:35 18.11.2021 (обновлено: 10:49 18.11.2021)
© Sputnik Мост в селе Допукыт
Мост в селе Допукыт - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
© Sputnik
Подписаться на
Мост в селе Допукыт Гулрыпшского района подмыло во время ливней в ночь с 15 на 16 августа, от центральной трассы оказались отрезаны пять сел.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. По составленной смете реконструкция моста в селе Допукыт обойдется в пять миллионов рублей, заявил в ходе рабочей поездки президента Аслана Бжания в Гулрыпшский район глава района Аслан Барателия.
Мост в Допукыт - Sputnik Абхазия, 1920, 16.08.2021
В Абхазии
Пять сел Гулрыпшского района оказались изолированы из-за непогоды
16 августа, 16:25
Аслан Бжания в четверг 18 ноября проводит инспекционную поездку в Гулрыпшский район.
Первым объектом, который посетил президент, оказался мост в селе Допукыт Гулрыпшского района протяженностью 20 метров.
Его подмыло во время ливней в ночь с 15 на 16 августа. Из-за обрушения моста пять сел с населением 1500 человек оказались отрезаны от центральной трассы.
По словам главы района Аслана Барателия, при содействии местного жителя создана временная конструкция, которая позволяет проезжать машинам.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:42Турбаза: Акиншина о перспективе делового и конгрессного туризма в Абхазии
13:14COVID-19 подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе с начала пандемии
13:00Глава Гулрыпшского района рассказал об ущербе, нанесенном стихией летом этого года
12:25Барателия доложил Бжания о выполнении бюджета Гулрыпшского района
12:03Посол России в Абхазии посетил российский мобильный госпиталь в Сухуме
11:55Бжания осмотрел дороги, восстанавливаемые по Инвестпрограмме в Гулрыпшском районе
11:25Новый антирекорд по суточному количеству смертей от COVID-19 зафиксирован в России
11:00Путин поручил Минобороны эвакуировать россиян из Афганистана
10:51Михеев: Евросоюз стал заложником своих рекламных акций о толерантности
10:35Президенту доложили, во сколько обойдется реконструкция моста в селе Допукыт
09:59Президент представил нового главу МИД Абхазии коллективу
09:45Новая скоростная трасса Джубга – Сочи пройдет по берегу Черного моря
09:15Пограничное состояние: решит ли Москва главный вопрос Закавказья
08:45Врач объяснила, как можно вернуть обоняние после COVID-19
ВчераЦена на хлеб в Абхазии может подняться до 28 рублей за буханку
ВчераЕще три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Абхазии
ВчераDubai Airshow 2021: поразительные особенности российского Су-75
ВчераВ сухумских школах планируют организовать горячее питание
ВчераПочти половина сухумских учителей переболела новой коронавирусной инфекцией
ВчераПобедили клопа: Минсельхоз Абхазии рассказал о борьбе с сельхозвредителями