https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/prezidentu-dolozhili-vo-skolko-oboydetsya-rekonstruktsiya-mosta-v-sele-dopukyt-1036380850.html

Президенту доложили, во сколько обойдется реконструкция моста в селе Допукыт

Президенту доложили, во сколько обойдется реконструкция моста в селе Допукыт

Мост в селе Допукыт Гулрыпшского района подмыло во время ливней в ночь с 15 на 16 августа, от центральной трассы оказались отрезаны пять сел. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

ураган в абхазии

гулрыпшский район

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. По составленной смете реконструкция моста в селе Допукыт обойдется в пять миллионов рублей, заявил в ходе рабочей поездки президента Аслана Бжания в Гулрыпшский район глава района Аслан Барателия. Аслан Бжания в четверг 18 ноября проводит инспекционную поездку в Гулрыпшский район.Первым объектом, который посетил президент, оказался мост в селе Допукыт Гулрыпшского района протяженностью 20 метров. Его подмыло во время ливней в ночь с 15 на 16 августа. Из-за обрушения моста пять сел с населением 1500 человек оказались отрезаны от центральной трассы. По словам главы района Аслана Барателия, при содействии местного жителя создана временная конструкция, которая позволяет проезжать машинам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210816/Pyat-sel-Gulrypshskogo-rayona-okazalis-izolirovany-iz-za-nepogody-1033046700.html

гулрыпшский район

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аслан бжания, ураган в абхазии, гулрыпшский район