https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/prezidentu-dolozhili-vo-skolko-oboydetsya-rekonstruktsiya-mosta-v-sele-dopukyt-1036380850.html
Президенту доложили, во сколько обойдется реконструкция моста в селе Допукыт
Президенту доложили, во сколько обойдется реконструкция моста в селе Допукыт
Мост в селе Допукыт Гулрыпшского района подмыло во время ливней в ночь с 15 на 16 августа, от центральной трассы оказались отрезаны пять сел. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T10:35+0300
2021-11-18T10:35+0300
2021-11-18T10:49+0300
в абхазии
аслан бжания
ураган в абхазии
гулрыпшский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036380778_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_00627907f7b628847ecbc3c9f41189f4.jpg
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. По составленной смете реконструкция моста в селе Допукыт обойдется в пять миллионов рублей, заявил в ходе рабочей поездки президента Аслана Бжания в Гулрыпшский район глава района Аслан Барателия. Аслан Бжания в четверг 18 ноября проводит инспекционную поездку в Гулрыпшский район.Первым объектом, который посетил президент, оказался мост в селе Допукыт Гулрыпшского района протяженностью 20 метров. Его подмыло во время ливней в ночь с 15 на 16 августа. Из-за обрушения моста пять сел с населением 1500 человек оказались отрезаны от центральной трассы. По словам главы района Аслана Барателия, при содействии местного жителя создана временная конструкция, которая позволяет проезжать машинам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210816/Pyat-sel-Gulrypshskogo-rayona-okazalis-izolirovany-iz-za-nepogody-1033046700.html
гулрыпшский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036380778_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c4e1bb5b42b1f74af6d969195e7a3b9a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аслан бжания, ураган в абхазии, гулрыпшский район
Президенту доложили, во сколько обойдется реконструкция моста в селе Допукыт
10:35 18.11.2021 (обновлено: 10:49 18.11.2021)
Мост в селе Допукыт Гулрыпшского района подмыло во время ливней в ночь с 15 на 16 августа, от центральной трассы оказались отрезаны пять сел.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. По составленной смете реконструкция моста в селе Допукыт обойдется в пять миллионов рублей, заявил в ходе рабочей поездки президента Аслана Бжания в Гулрыпшский район глава района Аслан Барателия.
Аслан Бжания в четверг 18 ноября проводит инспекционную поездку в Гулрыпшский район.
Первым объектом, который посетил президент, оказался мост в селе Допукыт Гулрыпшского района протяженностью 20 метров.
Его подмыло во время ливней в ночь с 15 на 16 августа. Из-за обрушения моста пять сел с населением 1500 человек оказались отрезаны от центральной трассы.
По словам главы района Аслана Барателия, при содействии местного жителя создана временная конструкция, которая позволяет проезжать машинам.