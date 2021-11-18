Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/stepanenko-o-strashnykh-budnyakh-voenkora-1036395955.html
Степаненко о страшных буднях военкора
Степаненко о страшных буднях военкора
Военный журналист Антон Степаненко рассказал о сложностях работы военкора, рисках, с которыми связана его профессия и историю, которая тронула за душу. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T19:50+0300
2021-11-18T19:50+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036393382_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_553b7496a55a1e94a891834e3c824dfc.jpg
Известный российский военный журналист, телеведущий, автор репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в различных регионах мира Антон Степаненко приехал в Абхазию, в рамках третьего мероприятия, проводимого Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом "Формат-А3".
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036393382_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_4c67fcf8500fec464e237381c11284a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, видео

Степаненко о страшных буднях военкора

19:50 18.11.2021
© Видео Sputnik
Подписаться на
Военный журналист Антон Степаненко рассказал о сложностях работы военкора, рисках, с которыми связана его профессия и историю, которая тронула за душу.
Известный российский военный журналист, телеведущий, автор репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в различных регионах мира Антон Степаненко приехал в Абхазию, в рамках третьего мероприятия, проводимого Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом "Формат-А3".
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:52Три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
22:44Балет, стрикт и батарейки: экологическая акция прошла в Гагре
22:19МВД Абхазии задержаны граждане, совершившие побег из психбольницы
20:20Новый формат власти: какие изменения предлагает комиссия по Конституционной реформе
19:20Более 400 тысяч человек посетило Новоафонскую пещеру за десять месяцев 2021 года
18:50Лавров назвал действия Запада в Черном море сознательной провокацией
18:17Вакцинация препаратом "Спутник V" началась в Абхазии
17:52Дочия о перспективах Ткуарчалского района: нам надо перезагрузиться
17:25Минздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19
17:00Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 ноября
16:35Мужчина пытался незаконно вывезти из Абхазии в Россию до 300 килограммов цитрусовых
16:04Ростуризм попросил власти Абхазии взять под личный контроль все инциденты с туристами
15:30Жемчугов о летальности от коронавируса: есть прореха в диагностике
15:10Гагрская СЭС установила причину отравления жителей дома на улице Лакоба
14:40Создана российско-абхазская Ассоциация в сфере туристической индустрии
14:08Барателия: в 2021 году рейды по выявлению криптоферм проводились трижды в неделю
13:42Турбаза: Акиншина о перспективе делового и конгрессного туризма в Абхазии
13:14COVID-19 подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе с начала пандемии
13:00Глава Гулрыпшского района рассказал об ущербе, нанесенном стихией летом этого года
12:25Барателия доложил Бжания о выполнении бюджета Гулрыпшского района