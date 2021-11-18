https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/stepanenko-o-strashnykh-budnyakh-voenkora-1036395955.html

Степаненко о страшных буднях военкора

Степаненко о страшных буднях военкора

Военный журналист Антон Степаненко рассказал о сложностях работы военкора, рисках, с которыми связана его профессия и историю, которая тронула за душу. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T19:50+0300

2021-11-18T19:50+0300

2021-11-18T19:50+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036393382_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_553b7496a55a1e94a891834e3c824dfc.jpg

Известный российский военный журналист, телеведущий, автор репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в различных регионах мира Антон Степаненко приехал в Абхазию, в рамках третьего мероприятия, проводимого Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом "Формат-А3".

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, видео