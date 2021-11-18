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Степаненко о страшных буднях военкора
Степаненко о страшных буднях военкора
Военный журналист Антон Степаненко рассказал о сложностях работы военкора, рисках, с которыми связана его профессия и историю, которая тронула за душу. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T19:50+0300
2021-11-18T19:50+0300
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Известный российский военный журналист, телеведущий, автор репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в различных регионах мира Антон Степаненко приехал в Абхазию, в рамках третьего мероприятия, проводимого Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом "Формат-А3".
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видео, мультимедиа, видео
Степаненко о страшных буднях военкора
Военный журналист Антон Степаненко рассказал о сложностях работы военкора, рисках, с которыми связана его профессия и историю, которая тронула за душу.
Известный российский военный журналист, телеведущий, автор репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в различных регионах мира Антон Степаненко приехал в Абхазию, в рамках третьего мероприятия, проводимого Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом "Формат-А3".