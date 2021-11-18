https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/tri-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-gudautskom-gospitale-1036397088.html

Три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 33693 человека. Зарегистрировано 498 летальных случаев. Выздоровели 27809... 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T22:52+0300

2021-11-18T22:52+0300

2021-11-18T22:57+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Три пациента с коронавирусной инфекцией, женщина 85 лет и двое мужчин 65 и 70 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 23, 4 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 82 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.

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медицина, абхазия