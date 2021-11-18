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Три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 33693 человека. Зарегистрировано 498 летальных случаев. Выздоровели 27809... 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T22:52+0300
2021-11-18T22:52+0300
2021-11-18T22:57+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Три пациента с коронавирусной инфекцией, женщина 85 лет и двое мужчин 65 и 70 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 23, 4 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 82 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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медицина, абхазия
Три пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
22:52 18.11.2021 (обновлено: 22:57 18.11.2021)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 33693 человека. Зарегистрировано 498 летальных случаев. Выздоровели 27809 человек.
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Три пациента с коронавирусной инфекцией, женщина 85 лет и двое мужчин 65 и 70 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у 119 человек из 647 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 23, 4 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 82 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.