https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/turbaza-anikshina-o-perspektiva-delovogo-i-kongressnogo-turizma-v-abkhazii---1036385134.html
Турбаза: Акиншина о перспективе делового и конгрессного туризма в Абхазии
Турбаза: Акиншина о перспективе делового и конгрессного туризма в Абхазии
О перспективах делового, конгрессного и событийного туризма в Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала президент Черноморского Конвеншн Бюро, директор... 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T13:42+0300
2021-11-18T13:42+0300
2021-11-18T13:42+0300
радио
турбаза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036384892_0:0:714:401_1920x0_80_0_0_55c04d6865b90c72c9753a142eb0567a.jpg
Турбаза: Аникшина о перспектива делового и конгрессного туризма в Абхазии
Турбаза: Аникшина о перспектива делового и конгрессного туризма в Абхазии
Перспективы у Абхазии в этих сферах очень хорошие, считает эксперт. "Для развития делового туризма есть все возможности, потому что есть отели, а при отелях есть конференц-залы, в республике есть много мест, которые могут удивить корпоративных клиентов на их выездных мероприятиях. Эти ресурсы есть, и их нужно использовать, потому что это загрузка в межсезонье, хорошая поддержка с октября по май. Здесь можно развиваться активно, но очень важно себя позиционировать в этом сегменте, заявить, что в республике это является приоритетом, одним из направлений развития. Нужно участвовать в мероприятиях, которые посвящены деловому туризму, заявлять, что готовы принимать такие группы. Но пока нет этого манифеста и четкого позиционирования Абхазии как места проведения деловых выездных мероприятий, это будет развиваться стихийно", – отметила Эллина Акиншина. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036384892_0:0:714:535_1920x0_80_0_0_6921fe460a69b49912f4567b1157a7e0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турбаза, аудио
Турбаза: Акиншина о перспективе делового и конгрессного туризма в Абхазии
О перспективах делового, конгрессного и событийного туризма в Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала президент Черноморского Конвеншн Бюро, директор Туристического объединения ПЛАНЕТА СОЧИ Эллина Акиншина.
Перспективы у Абхазии в этих сферах очень хорошие, считает эксперт.
"Для развития делового туризма есть все возможности, потому что есть отели, а при отелях есть конференц-залы, в республике есть много мест, которые могут удивить корпоративных клиентов на их выездных мероприятиях. Эти ресурсы есть, и их нужно использовать, потому что это загрузка в межсезонье, хорошая поддержка с октября по май. Здесь можно развиваться активно, но очень важно себя позиционировать в этом сегменте, заявить, что в республике это является приоритетом, одним из направлений развития. Нужно участвовать в мероприятиях, которые посвящены деловому туризму, заявлять, что готовы принимать такие группы. Но пока нет этого манифеста и четкого позиционирования Абхазии как места проведения деловых выездных мероприятий, это будет развиваться стихийно", – отметила Эллина Акиншина.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.