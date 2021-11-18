https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/turbaza-anikshina-o-perspektiva-delovogo-i-kongressnogo-turizma-v-abkhazii---1036385134.html

Турбаза: Акиншина о перспективе делового и конгрессного туризма в Абхазии

Турбаза: Акиншина о перспективе делового и конгрессного туризма в Абхазии

О перспективах делового, конгрессного и событийного туризма в Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала президент Черноморского Конвеншн Бюро, директор... 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T13:42+0300

2021-11-18T13:42+0300

2021-11-18T13:42+0300

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Турбаза: Аникшина о перспектива делового и конгрессного туризма в Абхазии Турбаза: Аникшина о перспектива делового и конгрессного туризма в Абхазии

Перспективы у Абхазии в этих сферах очень хорошие, считает эксперт. "Для развития делового туризма есть все возможности, потому что есть отели, а при отелях есть конференц-залы, в республике есть много мест, которые могут удивить корпоративных клиентов на их выездных мероприятиях. Эти ресурсы есть, и их нужно использовать, потому что это загрузка в межсезонье, хорошая поддержка с октября по май. Здесь можно развиваться активно, но очень важно себя позиционировать в этом сегменте, заявить, что в республике это является приоритетом, одним из направлений развития. Нужно участвовать в мероприятиях, которые посвящены деловому туризму, заявлять, что готовы принимать такие группы. Но пока нет этого манифеста и четкого позиционирования Абхазии как места проведения деловых выездных мероприятий, это будет развиваться стихийно", – отметила Эллина Акиншина. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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