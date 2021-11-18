Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/zhemchugov-o-letalnosti-ot-koronavirusa-est-prorekha-v-diagnostike-1036388648.html
Жемчугов о летальности от коронавируса: есть прореха в диагностике
Жемчугов о летальности от коронавируса: есть прореха в диагностике
В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал мнение, что в системе диагностики COVID-19... 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T15:30+0300
2021-11-18T16:10+0300
радио
подкасты коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036388620_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_cb2a72ebc7e8e92a2f13082a8e2a3025.jpg
Жемчугов
Жемчугов
"Нужно обратить внимание на первичный прием, здесь где-то есть прореха. Думаю, это связано с тем, что происходит поздняя диагностика и позднее вмешательство врача. Человек три дня думает, что сам может вылечиться, и только потом вызывает врача. Врач, в свою очередь, приезжает не сразу. Потом он делает пробу (на коронавирусную инфекцию – ред.) и ждет результатов. То есть неделя уходит перед началом лечения", – сказал специалист.Снизить смертность от COVID-19 в стране можно, если россияне начнут обращаться к медикам при первых симптомах ОРВИ."Если у человека поднимается температура и есть признаки простудного заболевания, то ему нужно самому сделать тесты на коронавирус и грипп. Все-таки это разные вирусы, и стратегии лечения – разные. Это позволит врачу уже с уточненным диагнозом начать лечение", – отметил Владислав Жемчугов.Самым надежным способом защититься от коронавирусной инфекции является вакцинация, подчеркивают медики.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036388620_249:0:970:541_1920x0_80_0_0_03e69ef4e5ce28c2f467e06793baec0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты коронавирус, аудио

Жемчугов о летальности от коронавируса: есть прореха в диагностике

15:30 18.11.2021 (обновлено: 16:10 18.11.2021)
Радио
Жемчугов
Подписаться на
В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал мнение, что в системе диагностики COVID-19 есть "прореха", которая приводит к высокой летальности этой болезни.
"Нужно обратить внимание на первичный прием, здесь где-то есть прореха. Думаю, это связано с тем, что происходит поздняя диагностика и позднее вмешательство врача. Человек три дня думает, что сам может вылечиться, и только потом вызывает врача. Врач, в свою очередь, приезжает не сразу. Потом он делает пробу (на коронавирусную инфекцию – ред.) и ждет результатов. То есть неделя уходит перед началом лечения", – сказал специалист.
Снизить смертность от COVID-19 в стране можно, если россияне начнут обращаться к медикам при первых симптомах ОРВИ.
"Если у человека поднимается температура и есть признаки простудного заболевания, то ему нужно самому сделать тесты на коронавирус и грипп. Все-таки это разные вирусы, и стратегии лечения – разные. Это позволит врачу уже с уточненным диагнозом начать лечение", – отметил Владислав Жемчугов.
Самым надежным способом защититься от коронавирусной инфекции является вакцинация, подчеркивают медики.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:17Вакцинация препаратом "Спутник V" началась в Абхазии
17:52Дочия о перспективах Ткуарчалского района: нам надо перезагрузиться
17:25Минздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19
17:00Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 ноября
16:35Мужчина пытался незаконно вывезти из Абхазии в Россию до 300 килограммов цитрусовых
16:04Ростуризм попросил власти Абхазии взять под личный контроль все инциденты с туристами
15:30Жемчугов о летальности от коронавируса: есть прореха в диагностике
15:10Гагрская СЭС установила причину отравления жителей дома на улице Лакоба
14:40Создана российско-абхазская Ассоциация в сфере туристической индустрии
14:08Барателия: в 2021 году рейды по выявлению криптоферм проводились трижды в неделю
13:42Турбаза: Акиншина о перспективе делового и конгрессного туризма в Абхазии
13:14COVID-19 подтвержден у 2392 человек в Гулрыпшском районе с начала пандемии
13:00Глава Гулрыпшского района рассказал об ущербе, нанесенном стихией летом этого года
12:25Барателия доложил Бжания о выполнении бюджета Гулрыпшского района
12:03Посол России в Абхазии посетил российский мобильный госпиталь в Сухуме
11:55Бжания осмотрел дороги, восстанавливаемые по Инвестпрограмме в Гулрыпшском районе
11:25Новый антирекорд по суточному количеству смертей от COVID-19 зафиксирован в России
11:00Путин поручил Минобороны эвакуировать россиян из Афганистана
10:51Михеев: Евросоюз стал заложником своих рекламных акций о толерантности
10:35Президенту доложили, во сколько обойдется реконструкция моста в селе Допукыт