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Жемчугов о летальности от коронавируса: есть прореха в диагностике
Жемчугов о летальности от коронавируса: есть прореха в диагностике
В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал мнение, что в системе диагностики COVID-19... 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T15:30+0300
2021-11-18T15:30+0300
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"Нужно обратить внимание на первичный прием, здесь где-то есть прореха. Думаю, это связано с тем, что происходит поздняя диагностика и позднее вмешательство врача. Человек три дня думает, что сам может вылечиться, и только потом вызывает врача. Врач, в свою очередь, приезжает не сразу. Потом он делает пробу (на коронавирусную инфекцию – ред.) и ждет результатов. То есть неделя уходит перед началом лечения", – сказал специалист.Снизить смертность от COVID-19 в стране можно, если россияне начнут обращаться к медикам при первых симптомах ОРВИ."Если у человека поднимается температура и есть признаки простудного заболевания, то ему нужно самому сделать тесты на коронавирус и грипп. Все-таки это разные вирусы, и стратегии лечения – разные. Это позволит врачу уже с уточненным диагнозом начать лечение", – отметил Владислав Жемчугов.Самым надежным способом защититься от коронавирусной инфекции является вакцинация, подчеркивают медики.
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Жемчугов о летальности от коронавируса: есть прореха в диагностике
15:30 18.11.2021 (обновлено: 16:10 18.11.2021)
В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал мнение, что в системе диагностики COVID-19 есть "прореха", которая приводит к высокой летальности этой болезни.
"Нужно обратить внимание на первичный прием, здесь где-то есть прореха. Думаю, это связано с тем, что происходит поздняя диагностика и позднее вмешательство врача. Человек три дня думает, что сам может вылечиться, и только потом вызывает врача. Врач, в свою очередь, приезжает не сразу. Потом он делает пробу (на коронавирусную инфекцию – ред.) и ждет результатов. То есть неделя уходит перед началом лечения", – сказал специалист.
Снизить смертность от COVID-19 в стране можно, если россияне начнут обращаться к медикам при первых симптомах ОРВИ.
"Если у человека поднимается температура и есть признаки простудного заболевания, то ему нужно самому сделать тесты на коронавирус и грипп. Все-таки это разные вирусы, и стратегии лечения – разные. Это позволит врачу уже с уточненным диагнозом начать лечение", – отметил Владислав Жемчугов.
Самым надежным способом защититься от коронавирусной инфекции является вакцинация, подчеркивают медики.