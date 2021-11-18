https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/zhemchugov-o-letalnosti-ot-koronavirusa-est-prorekha-v-diagnostike-1036388648.html

Жемчугов о летальности от коронавируса: есть прореха в диагностике

Жемчугов о летальности от коронавируса: есть прореха в диагностике

В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал мнение, что в системе диагностики COVID-19... 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T15:30+0300

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Жемчугов Жемчугов

"Нужно обратить внимание на первичный прием, здесь где-то есть прореха. Думаю, это связано с тем, что происходит поздняя диагностика и позднее вмешательство врача. Человек три дня думает, что сам может вылечиться, и только потом вызывает врача. Врач, в свою очередь, приезжает не сразу. Потом он делает пробу (на коронавирусную инфекцию – ред.) и ждет результатов. То есть неделя уходит перед началом лечения", – сказал специалист.Снизить смертность от COVID-19 в стране можно, если россияне начнут обращаться к медикам при первых симптомах ОРВИ."Если у человека поднимается температура и есть признаки простудного заболевания, то ему нужно самому сделать тесты на коронавирус и грипп. Все-таки это разные вирусы, и стратегии лечения – разные. Это позволит врачу уже с уточненным диагнозом начать лечение", – отметил Владислав Жемчугов.Самым надежным способом защититься от коронавирусной инфекции является вакцинация, подчеркивают медики.

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