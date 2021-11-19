https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/aeroflot-povysit-toplivnyy-sbor-na-vnutrennikh-i-mezhdunarodnykh-reysakh-1036409830.html

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на внутренних и международных рейсах

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на внутренних и международных рейсах

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях из-за... 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T17:55+0300

2021-11-19T17:55+0300

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общество

аэрофлот

россия

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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях из-за роста стоимости керосина в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря перевозчика Юлию Спивакову."Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году", – сказала она.При этом представитель компании добавила, что в третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, аэрофлот, россия