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"Аэрофлот" повысит топливный сбор на внутренних и международных рейсах
"Аэрофлот" повысит топливный сбор на внутренних и международных рейсах
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях из-за... 19.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях из-за роста стоимости керосина в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря перевозчика Юлию Спивакову."Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году", – сказала она.При этом представитель компании добавила, что в третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну.
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общество, аэрофлот, россия

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на внутренних и международных рейсах

17:55 19.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОткрытие терминала С аэропорта Шереметьево
Открытие терминала С аэропорта Шереметьево - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях из-за роста стоимости керосина в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря перевозчика Юлию Спивакову.

Как отметила Спивакова, сбор на внутренних направлениях увеличится на 550 рублей до 2200, на международных линиях на 10 евро до 30 евро.

"Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году", – сказала она.
При этом представитель компании добавила, что в третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну.
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