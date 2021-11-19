https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-iz-za-obryva-na-vl-bagmaran-1036410544.html
Часть Гудаутского района осталась без света из-за обрыва на ВЛ "Багмаран"
Часть Гудаутского района осталась без света из-за обрыва на ВЛ "Багмаран"
В Абхазии с 16 ноября действует график веерных отключений из-за возросшей нагрузки на все линии "Шешелети-1" и "Ачгуара". 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T18:56+0300
2021-11-19T18:56+0300
2021-11-19T18:57+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/17/1030601872_0:243:2600:1706_1920x0_80_0_0_4fccea92a4e3cc3c31840c975401ce12.jpg
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без электричества из-за обрыва ВЛ "Багмаран", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". На месте аварии работает ремонтная бригада "Черноморэнерго".
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/17/1030601872_0:0:2600:1950_1920x0_80_0_0_c0b6b0ed90ec7fe29c6f0a7628d35aee.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть Гудаутского района осталась без света из-за обрыва на ВЛ "Багмаран"
18:56 19.11.2021 (обновлено: 18:57 19.11.2021)
В Абхазии с 16 ноября действует график веерных отключений из-за возросшей нагрузки на все линии "Шешелети-1" и "Ачгуара".
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без электричества из-за обрыва ВЛ "Багмаран", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Без подачи электроэнергии остались подстанции "Гудаута-110", "Гудаута-тяга", "Мцара", "Дурипш" и "Новый Афон".
На месте аварии работает ремонтная бригада "Черноморэнерго".