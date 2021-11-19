https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-v-abkhazii-dostiglo-500-1036413275.html

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 500

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 500

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 126 человек из 476 протестированных в Абхазии. 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T23:30+0300

2021-11-19T23:30+0300

2021-11-19T23:35+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 500 с начала пандемии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 33819 человек. Выздоровели 27870 человек.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 56 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 23, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 80 лет.

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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19