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Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 500
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 500
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 126 человек из 476 протестированных в Абхазии. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T23:30+0300
2021-11-19T23:30+0300
2021-11-19T23:35+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 500 с начала пандемии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 33819 человек. Выздоровели 27870 человек.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 56 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 23, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 80 лет.
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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 500
23:30 19.11.2021 (обновлено: 23:35 19.11.2021)
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 126 человек из 476 протестированных в Абхазии.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 500 с начала пандемии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции.
В российском мобильном госпитале в Сухуме скончалась женщина 1941 года рождения.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 33819 человек. Выздоровели 27870 человек.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 56 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 23, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 80 лет.