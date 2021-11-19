https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/ekspert-nazvala-slozhnosti-izucheniya-i-lecheniya-orfannykh-zabolevaniy-1036411691.html
Эксперт назвала сложности изучения и лечения орфанных заболеваний
Эксперт назвала сложности изучения и лечения орфанных заболеваний
Орфанные или редкие заболевания — это заболевания, которые имеют распро-страненность не более 10 случаев на 100 тысяч населения. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T20:25+0300
2021-11-19T20:25+0300
2021-11-19T20:25+0300
в мире
россия
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102738/49/1027384971_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1f8537ee93d69dc4f3c0992881245c8f.jpg
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Орфанные заболевания необходимо исследовать, но из-за их редкости сложно сделать выборку и тем более протестировать разрабатываемый препарат, рассказала кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.По словам Воронцовой, орфанных заболеваний очень много и у них есть своя специфика, так как это редкие заболевания и их сложно распознать.Именно редкость заболевания является главной причиной высоких стоимости разработки лекарств.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102738/49/1027384971_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_d793f4904e76f72b0918fcda1c4680b6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, медицина
Эксперт назвала сложности изучения и лечения орфанных заболеваний
Орфанные или редкие заболевания — это заболевания, которые имеют распро-страненность не более 10 случаев на 100 тысяч населения.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik
. Орфанные заболевания необходимо исследовать, но из-за их редкости сложно сделать выборку и тем более протестировать разрабатываемый препарат, рассказала
кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.
По словам Воронцовой, орфанных заболеваний очень много и у них есть своя специфика, так как это редкие заболевания и их сложно распознать.
"Не всегда врач имеет компетенцию или знания, чтобы распознать это заболевание. Для многих этих заболеваний на сегодняшний день лечения пока нет. Это достаточно сложно, потому что они редкие, а значит сложно набрать выборку, чтобы изучить это заболевание достаточно на каком-то молекулярном уровне, а тем более для того, чтобы протестировать разрабатываемые препараты", - сказала Воронцова на конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века", которая проходит 18-19 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Именно редкость заболевания является главной причиной высоких стоимости разработки лекарств.