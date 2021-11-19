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Милиция провела проверку после обращения родителей учеников сухумской школы
Милиция провела проверку после обращения родителей учеников сухумской школы
В рамках проверки был собран материал и передан в администрацию Сухума. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T21:37+0300
2021-11-19T21:37+0300
2021-11-19T21:37+0300
в абхазии
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. МВД Абхазии провело проверку по факту обращения родителей учащихся сухумской средней школы №2 в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Родители учеников сухумской средней школы №2 обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку после классного часа, который прошел в школе 17 ноября в Международный День толерантности.Отмечается, что один из рисунков родителями был расценен как флаг нетрадиционных меньшинств. Фотография с классного часа попали в социальные сети, вызвав бурное обсуждение. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних УВД по Сухуму посетили школу, обсудили инцидент с дирекцией учреждения и классным руководителем, в присутствии начальника управления образования столичной администрации Астанды Таркил.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, образование, сухум, школа
Милиция провела проверку после обращения родителей учеников сухумской школы
В рамках проверки был собран материал и передан в администрацию Сухума.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik.
МВД Абхазии провело проверку по факту обращения родителей учащихся сухумской средней школы №2 в правоохранительные органы. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Родители учеников сухумской средней школы №2 обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку после классного часа, который прошел в школе 17 ноября в Международный День толерантности.
Как установили в ходе проверки, для оформления доски классным руководителем были использованы наглядные материалы, среди которых было изображение радужного флага – "символа мира, который царит на Земле".
Отмечается, что один из рисунков родителями был расценен как флаг нетрадиционных меньшинств. Фотография с классного часа попали в социальные сети, вызвав бурное обсуждение.
Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних УВД по Сухуму посетили школу, обсудили инцидент с дирекцией учреждения и классным руководителем, в присутствии начальника управления образования столичной администрации Астанды Таркил.