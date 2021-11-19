https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/militsiya-provela-proverku-posle-obrascheniya-roditeley-uchenikov-sukhumskoy-shkoly-1036412734.html

Милиция провела проверку после обращения родителей учеников сухумской школы

Милиция провела проверку после обращения родителей учеников сухумской школы

В рамках проверки был собран материал и передан в администрацию Сухума. 19.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. МВД Абхазии провело проверку по факту обращения родителей учащихся сухумской средней школы №2 в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Родители учеников сухумской средней школы №2 обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку после классного часа, который прошел в школе 17 ноября в Международный День толерантности.Отмечается, что один из рисунков родителями был расценен как флаг нетрадиционных меньшинств. Фотография с классного часа попали в социальные сети, вызвав бурное обсуждение. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних УВД по Сухуму посетили школу, обсудили инцидент с дирекцией учреждения и классным руководителем, в присутствии начальника управления образования столичной администрации Астанды Таркил.

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мвд абхазии, образование, сухум, школа