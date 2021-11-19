https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/prezident-abkhazii-vstretilsya-s-zamgubernatora-krasnodarskogo-kraya-1036401649.html

Президент Абхазии встретился с замгубернатора Краснодарского края

Президент Абхазии встретился с замгубернатора Краснодарского края

Стороны обсудили взаимодействие республики с Краснодарским краем и дальнейшее развитие двусторонних отношений. 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T11:50+0300

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в абхазии

аслан бжания

казачество

абхазия

краснодарский край

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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем губернатора Краснодарского края Александром Власовым в пятницу, 19 ноября. Открывая встречу, глава государства поприветствовал делегацию и отметил, что для республики имеет важное значение взаимодействие с соседним регионом Абхазии. В свою очередь Александр Власов поблагодарил президента за встречу. "У меня масса впечатлений, потому что я впервые в вашей республике, в Абхазии. Действительно, мы помним о всех мероприятиях, которые происходили на территории Абхазии, кубанское казачье войско поддерживало вас, и мы будем продолжать наше тесное взаимное сотрудничество, в любое время можете рассчитывать на поддержку", – сказал он. Власов подчеркнул, что на территории Абхазии располагается казачий отдел, и добавил, что необходимо, чтобы он развивался, становился больше по численности и оказывал содействие органам власти Абхазии. Аслан Бжания выразил готовность поддерживать и развивать отношения с казачеством Краснодарского края.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210915/Ankvab-vstretilsya-s-vitse-gubernatorom-Krasnodarskogo-kraya-1033212213.html

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аслан бжания, казачество, абхазия, краснодарский край