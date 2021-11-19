Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/prezident-abkhazii-vstretilsya-s-zamgubernatora-krasnodarskogo-kraya-1036401649.html
Президент Абхазии встретился с замгубернатора Краснодарского края
Президент Абхазии встретился с замгубернатора Краснодарского края
Стороны обсудили взаимодействие республики с Краснодарским краем и дальнейшее развитие двусторонних отношений. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T11:50+0300
2021-11-19T12:00+0300
в абхазии
аслан бжания
казачество
абхазия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/13/1036402054_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_540ee7a7e831f34270d7eba62809510c.jpg
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем губернатора Краснодарского края Александром Власовым в пятницу, 19 ноября. Открывая встречу, глава государства поприветствовал делегацию и отметил, что для республики имеет важное значение взаимодействие с соседним регионом Абхазии. В свою очередь Александр Власов поблагодарил президента за встречу. "У меня масса впечатлений, потому что я впервые в вашей республике, в Абхазии. Действительно, мы помним о всех мероприятиях, которые происходили на территории Абхазии, кубанское казачье войско поддерживало вас, и мы будем продолжать наше тесное взаимное сотрудничество, в любое время можете рассчитывать на поддержку", – сказал он. Власов подчеркнул, что на территории Абхазии располагается казачий отдел, и добавил, что необходимо, чтобы он развивался, становился больше по численности и оказывал содействие органам власти Абхазии. Аслан Бжания выразил готовность поддерживать и развивать отношения с казачеством Краснодарского края.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210915/Ankvab-vstretilsya-s-vitse-gubernatorom-Krasnodarskogo-kraya-1033212213.html
абхазия
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/13/1036402054_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_0b111fe58b50adc9f7bb92dbd6d02e9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аслан бжания, казачество, абхазия, краснодарский край

Президент Абхазии встретился с замгубернатора Краснодарского края

11:50 19.11.2021 (обновлено: 12:00 19.11.2021)
© Sputnik / Марианна Кубрава Президент Абхазии встретился с замгубернатора Краснодарского края
Президент Абхазии встретился с замгубернатора Краснодарского края - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться на
Стороны обсудили взаимодействие республики с Краснодарским краем и дальнейшее развитие двусторонних отношений.
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем губернатора Краснодарского края Александром Власовым в пятницу, 19 ноября.
Открывая встречу, глава государства поприветствовал делегацию и отметил, что для республики имеет важное значение взаимодействие с соседним регионом Абхазии.

"Мы с огромной симпатией относимся к Краснодарскому краю, наши отношения носят дружественный характер на протяжении многих десятилетий. Народ Абхазии с благодарностью вспоминает вклад казаков, который был совершен на территории Абхазии в тяжелые для нас времена", – отметил Бжания.

В свою очередь Александр Власов поблагодарил президента за встречу.
"У меня масса впечатлений, потому что я впервые в вашей республике, в Абхазии. Действительно, мы помним о всех мероприятиях, которые происходили на территории Абхазии, кубанское казачье войско поддерживало вас, и мы будем продолжать наше тесное взаимное сотрудничество, в любое время можете рассчитывать на поддержку", – сказал он.
© Sputnik / Марианна Кубрава Президент Абхазии встретился с замгубернатора Краснодарского края
Президент Абхазии встретился с замгубернатора Краснодарского края - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
Президент Абхазии встретился с замгубернатора Краснодарского края
© Sputnik / Марианна Кубрава
Власов подчеркнул, что на территории Абхазии располагается казачий отдел, и добавил, что необходимо, чтобы он развивался, становился больше по численности и оказывал содействие органам власти Абхазии.
Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с Первым вице-губернатором Краснодарского края Андреем Алексеенко - Sputnik Абхазия, 1920, 15.09.2021
В Абхазии
Анкваб встретился с вице-губернатором Краснодарского края
15 сентября, 14:25
Аслан Бжания выразил готовность поддерживать и развивать отношения с казачеством Краснодарского края.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:30Специалисты "Росавтодора" оценили состояние транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья
13:01Такие обстоятельства: Цимцба и Хашба о жилищной проблеме в Абхазии
12:50Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в ноябре
11:50Президент Абхазии встретился с замгубернатора Краснодарского края
11:20Биткоин может показать сильнейшее недельное падение с весны
10:20Время мандарина: как в Абхазии собирают главный фрукт для экспорта
09:45Захарова об отношении Запада к мигрантам: двуликость и обман
09:15В тур с QR-кодом: как теперь путешествовать по новым правилам
08:45С акцентом на туризм: интервью главы Ткуарчалского района
ВчераТри пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
ВчераБалет, стрикт и батарейки: экологическая акция прошла в Гагре
ВчераМВД Абхазии задержаны граждане, совершившие побег из психбольницы
ВчераНовый формат власти: какие изменения предлагает комиссия по Конституционной реформе
ВчераБолее 400 тысяч человек посетило Новоафонскую пещеру за десять месяцев 2021 года
ВчераЛавров назвал действия Запада в Черном море сознательной провокацией
ВчераВакцинация препаратом "Спутник V" началась в Абхазии
ВчераДочия о перспективах Ткуарчалского района: нам надо перезагрузиться
ВчераМинздрав России обновил рекомендации по лечению COVID-19
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 ноября
ВчераМужчина пытался незаконно вывезти из Абхазии в Россию до 300 килограммов цитрусовых