https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/prezident-abkhazii-vstretilsya-s-zamgubernatora-krasnodarskogo-kraya-1036401649.html
Президент Абхазии встретился с замгубернатора Краснодарского края
Президент Абхазии встретился с замгубернатора Краснодарского края
Стороны обсудили взаимодействие республики с Краснодарским краем и дальнейшее развитие двусторонних отношений. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T11:50+0300
2021-11-19T11:50+0300
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в абхазии
аслан бжания
казачество
абхазия
краснодарский край
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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем губернатора Краснодарского края Александром Власовым в пятницу, 19 ноября. Открывая встречу, глава государства поприветствовал делегацию и отметил, что для республики имеет важное значение взаимодействие с соседним регионом Абхазии. В свою очередь Александр Власов поблагодарил президента за встречу. "У меня масса впечатлений, потому что я впервые в вашей республике, в Абхазии. Действительно, мы помним о всех мероприятиях, которые происходили на территории Абхазии, кубанское казачье войско поддерживало вас, и мы будем продолжать наше тесное взаимное сотрудничество, в любое время можете рассчитывать на поддержку", – сказал он. Власов подчеркнул, что на территории Абхазии располагается казачий отдел, и добавил, что необходимо, чтобы он развивался, становился больше по численности и оказывал содействие органам власти Абхазии. Аслан Бжания выразил готовность поддерживать и развивать отношения с казачеством Краснодарского края.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210915/Ankvab-vstretilsya-s-vitse-gubernatorom-Krasnodarskogo-kraya-1033212213.html
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аслан бжания, казачество, абхазия, краснодарский край
Президент Абхазии встретился с замгубернатора Краснодарского края
11:50 19.11.2021 (обновлено: 12:00 19.11.2021)
Стороны обсудили взаимодействие республики с Краснодарским краем и дальнейшее развитие двусторонних отношений.
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем губернатора Краснодарского края Александром Власовым в пятницу, 19 ноября.
Открывая встречу, глава государства поприветствовал делегацию и отметил, что для республики имеет важное значение взаимодействие с соседним регионом Абхазии.
"Мы с огромной симпатией относимся к Краснодарскому краю, наши отношения носят дружественный характер на протяжении многих десятилетий. Народ Абхазии с благодарностью вспоминает вклад казаков, который был совершен на территории Абхазии в тяжелые для нас времена", – отметил Бжания.
В свою очередь Александр Власов поблагодарил президента за встречу.
"У меня масса впечатлений, потому что я впервые в вашей республике, в Абхазии. Действительно, мы помним о всех мероприятиях, которые происходили на территории Абхазии, кубанское казачье войско поддерживало вас, и мы будем продолжать наше тесное взаимное сотрудничество, в любое время можете рассчитывать на поддержку", – сказал он.
Власов подчеркнул, что на территории Абхазии располагается казачий отдел, и добавил, что необходимо, чтобы он развивался, становился больше по численности и оказывал содействие органам власти Абхазии.
Аслан Бжания выразил готовность поддерживать и развивать отношения с казачеством Краснодарского края.