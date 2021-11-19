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Президента России пригласили на открытие Олимпиады 2022 года в Пекине
Президента России пригласили на открытие Олимпиады 2022 года в Пекине
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин приглашен на открытие Олимпиады в Пекине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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спорт, россия, олимпиада, китай

Президента России пригласили на открытие Олимпиады 2022 года в Пекине

17:20 19.11.2021 (обновлено: 17:31 19.11.2021)
© Sputnik / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Михаил Метцель
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Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин приглашен на открытие Олимпиады в Пекине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Да, президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнерами объявление о такой поездке", – сказал Песков на вопрос о том, планирует ли президент РФ посетить открытие ОИ.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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