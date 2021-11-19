https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/prezidenta-rossii-priglasili-na-otkrytie-olimpiady-2022-goda-v-pekine-1036409458.html
Президента России пригласили на открытие Олимпиады 2022 года в Пекине
Президента России пригласили на открытие Олимпиады 2022 года в Пекине
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T17:20+0300
2021-11-19T17:20+0300
2021-11-19T17:31+0300
спорт
россия
олимпиада
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0b/1036286266_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_fca468b699a09d2da0cf2a8175151499.jpg
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин приглашен на открытие Олимпиады в Пекине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
россия
китай
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0b/1036286266_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1c2d383e35555357fa7bb64d4d47925f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, россия, олимпиада, китай
Президента России пригласили на открытие Олимпиады 2022 года в Пекине
17:20 19.11.2021 (обновлено: 17:31 19.11.2021)
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik.
Президент России Владимир Путин приглашен на открытие Олимпиады в Пекине, пишет РИА Новости
со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Да, президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнерами объявление о такой поездке", – сказал Песков на вопрос о том, планирует ли президент РФ посетить открытие ОИ.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.