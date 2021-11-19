https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/prezidenta-rossii-priglasili-na-otkrytie-olimpiady-2022-goda-v-pekine-1036409458.html

Президента России пригласили на открытие Олимпиады 2022 года в Пекине

Президента России пригласили на открытие Олимпиады 2022 года в Пекине

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. 19.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин приглашен на открытие Олимпиады в Пекине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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спорт, россия, олимпиада, китай