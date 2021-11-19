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Работы по восстановлению ВЛ "Багмаран" продолжатся утром
Работы по восстановлению ВЛ "Багмаран" продолжатся утром
Часть Гудаутского района осталась без электричества из-за обрыва на ВЛ "Багмаран" вечером 19 ноября. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T19:20+0300
2021-11-19T19:20+0300
2021-11-19T19:20+0300
в абхазии
гудаутский район
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Ремонт ВЛ "Багмаран" в данное время невозможен, работы приостановлены до утра, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Энергетики не уточняют причины, по которым работы приостановлены до утра.Без подачи электроэнергии остались подстанции "Гудаута-110", "Гудаута-тяга", "Мцара", "Дурипш" и "Новый Афон".
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MIA „Rosiya Segodnya“
гудаутский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Работы по восстановлению ВЛ "Багмаран" продолжатся утром
Часть Гудаутского района осталась без электричества из-за обрыва на ВЛ "Багмаран" вечером 19 ноября.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Ремонт ВЛ "Багмаран" в данное время невозможен, работы приостановлены до утра, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Энергетики не уточняют причины, по которым работы приостановлены до утра.
При этом отмечается, что в обесточенные районы электроэнергия будет подаваться по аварийной схеме с ограничениями.
Без подачи электроэнергии остались подстанции "Гудаута-110", "Гудаута-тяга", "Мцара", "Дурипш" и "Новый Афон".