https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/raboty-po-vosstanovleniyu-vl-bagmaran-prodolzhatsya-utrom-1036410995.html

Работы по восстановлению ВЛ "Багмаран" продолжатся утром

Работы по восстановлению ВЛ "Багмаран" продолжатся утром

Часть Гудаутского района осталась без электричества из-за обрыва на ВЛ "Багмаран" вечером 19 ноября. 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T19:20+0300

2021-11-19T19:20+0300

2021-11-19T19:20+0300

в абхазии

гудаутский район

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Ремонт ВЛ "Багмаран" в данное время невозможен, работы приостановлены до утра, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Энергетики не уточняют причины, по которым работы приостановлены до утра.Без подачи электроэнергии остались подстанции "Гудаута-110", "Гудаута-тяга", "Мцара", "Дурипш" и "Новый Афон".

гудаутский район

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гудаутский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии