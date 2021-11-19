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Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в ноябре
Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в ноябре
Пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, могут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в ноябре 2021 года.Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получили пенсию 16 и 17 ноября. Те, кто родился с 1941 по 1947 годы, – 18 и 19 ноября.Родившиеся с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 22 и 23 ноября, с 1951 по 1953 годы – 24 и 25 ноября.Пенсии родившимся с 1954 по 1956 годы выдадут 29 и 30 ноября, тем же, кто родился с 1957 года, выплатят с 1 декабря.С августа 2020 года жители Абхазии получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/Kabmin-prinyal-postanovlenie-ob-uvelichenii-doplat-k-abkhazskim-pensiyam-1033302506.html
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абхазия, пенсия

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в ноябре

12:50 19.11.2021 (обновлено: 12:55 19.11.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, могут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы.
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в ноябре 2021 года.
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Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получили пенсию 16 и 17 ноября. Те, кто родился с 1941 по 1947 годы, – 18 и 19 ноября.
Родившиеся с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 22 и 23 ноября, с 1951 по 1953 годы – 24 и 25 ноября.
Пенсии родившимся с 1954 по 1956 годы выдадут 29 и 30 ноября, тем же, кто родился с 1957 года, выплатят с 1 декабря.
© Sputnik / Леон Гуния Пенсия за ноябрь месяц 2021 года
Пенсия за ноябрь месяц 2021 года - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
Пенсия за ноябрь месяц 2021 года
© Sputnik / Леон Гуния
С августа 2020 года жители Абхазии получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.
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