https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/sberbank-abkhazii-opredelil-grafik-vyplat-rossiyskoy-pensii-v-noyabre-1036403358.html

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в ноябре

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в ноябре

Пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, могут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы. 19.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в ноябре 2021 года.Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получили пенсию 16 и 17 ноября. Те, кто родился с 1941 по 1947 годы, – 18 и 19 ноября.Родившиеся с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 22 и 23 ноября, с 1951 по 1953 годы – 24 и 25 ноября.Пенсии родившимся с 1954 по 1956 годы выдадут 29 и 30 ноября, тем же, кто родился с 1957 года, выплатят с 1 декабря.С августа 2020 года жители Абхазии получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/Kabmin-prinyal-postanovlenie-ob-uvelichenii-doplat-k-abkhazskim-pensiyam-1033302506.html

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