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Серебрянский рассказал, что делать, если заболел между вакцинациями Спутник V
Серебрянский рассказал, что делать, если заболел между вакцинациями Спутник V
Заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал в эфире радио Sputnik, когда необходимо вводить второй компонент вакцины. 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T15:20+0300
2021-11-19T15:20+0300
2021-11-19T15:24+0300
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Серебрянский
Серебрянский
Как рассказал Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский, бывают случаи, когда человек заболевает в промежутке между первым и вторым компонентом вакцины."В этой ситуации необходимо следить за динамикой антител, которые вырабатываются у человека. Решать вопрос не самостоятельно, а обратиться в консультативные кабинеты", – рассказал Юрий Серебрянский.Врач добавил, что в течение жизни человек продолжает контактировать с разносчиками вируса, но необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию. Подробный комментарий слушайте в аудиоматериале.
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Серебрянский рассказал, что делать, если заболел между вакцинациями Спутник V
15:20 19.11.2021 (обновлено: 15:24 19.11.2021)
Заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал в эфире радио Sputnik, когда необходимо вводить второй компонент вакцины.
Как рассказал Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский, бывают случаи, когда человек заболевает в промежутке между первым и вторым компонентом вакцины.
"В этой ситуации необходимо следить за динамикой антител, которые вырабатываются у человека. Решать вопрос не самостоятельно, а обратиться в консультативные кабинеты", – рассказал Юрий Серебрянский.
Врач добавил, что в течение жизни человек продолжает контактировать с разносчиками вируса, но необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию.
Подробный комментарий слушайте в аудиоматериале.