https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/serebryanskiy-rasskazal-chto-delat-esli-zabolel-mezhdu-vaktsinatsiyami-sputnik-v---1036406668.html

Серебрянский рассказал, что делать, если заболел между вакцинациями Спутник V

Серебрянский рассказал, что делать, если заболел между вакцинациями Спутник V

Заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал в эфире радио Sputnik, когда необходимо вводить второй компонент вакцины. 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T15:20+0300

2021-11-19T15:20+0300

2021-11-19T15:24+0300

радио

подкасты коронавирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/13/1036406641_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_07b493cfc018c05637c63db412743689.jpg

Серебрянский Серебрянский

Как рассказал Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский, бывают случаи, когда человек заболевает в промежутке между первым и вторым компонентом вакцины."В этой ситуации необходимо следить за динамикой антител, которые вырабатываются у человека. Решать вопрос не самостоятельно, а обратиться в консультативные кабинеты", – рассказал Юрий Серебрянский.Врач добавил, что в течение жизни человек продолжает контактировать с разносчиками вируса, но необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию. Подробный комментарий слушайте в аудиоматериале.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты коронавирус, аудио