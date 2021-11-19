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Такие обстоятельства: Цимцба и Хашба о жилищной проблеме в Абхазии
Такие обстоятельства: Цимцба и Хашба о жилищной проблеме в Абхазии
О возможностях обновления жилищного фонда и возможной ипотеке в эфире радио Sputnik рассказали доцент кафедры финансов и кредита АГУ Арсоу Хашба и начальник... 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T13:01+0300
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Такие обстоятельства: Цимцба и Хашба о жилищной проблеме в Абхазии
Такие обстоятельства: Цимцба и Хашба о жилищной проблеме в Абхазии
Речь в программе шла о том, как сделать жилье доступным для большинства населения, можно ли надеяться в ближайшем будущем на ипотеку в Абхазии, и какие в целом есть возможности для обновления и расширения жилфонда. Цимцба считает, что для решения жилищной проблемы надо начать с оценки состояния жилфонда. По его мнению, строить новое жилье выгоднее, чем поддерживать состояния старого, но все упирается в финансовый вопрос. Хашба высказал мнение о том, что ипотекой могут заниматься иностранные инвесторы, но для этого нет законодательной базы, а существующие условия не могут заинтересовать инвесторов, так как велики риски. Проблема заключается не только в отсутствии денег, но и в серьезных правовых вопросах, отметил Хашба. Подробности беседы слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Цимцба и Хашба о жилищной проблеме в Абхазии

13:01 19.11.2021
Радио
Такие обстоятельства: Цимцба и Хашба о жилищной проблеме в Абхазии
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О возможностях обновления жилищного фонда и возможной ипотеке в эфире радио Sputnik рассказали доцент кафедры финансов и кредита АГУ Арсоу Хашба и начальник Госуправления по строительству и ЖКХ Абхазии Дмитрий Цимцба.
Речь в программе шла о том, как сделать жилье доступным для большинства населения, можно ли надеяться в ближайшем будущем на ипотеку в Абхазии, и какие в целом есть возможности для обновления и расширения жилфонда.
Цимцба считает, что для решения жилищной проблемы надо начать с оценки состояния жилфонда. По его мнению, строить новое жилье выгоднее, чем поддерживать состояния старого, но все упирается в финансовый вопрос.
Хашба высказал мнение о том, что ипотекой могут заниматься иностранные инвесторы, но для этого нет законодательной базы, а существующие условия не могут заинтересовать инвесторов, так как велики риски. Проблема заключается не только в отсутствии денег, но и в серьезных правовых вопросах, отметил Хашба.
Подробности беседы слушайте в аудиофайле.
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