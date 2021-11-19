https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/takie-obstoyatelstva-tsimtsba-i-khashba-o-zhilischnoy-probleme-v-abkhazii--1036400048.html

Такие обстоятельства: Цимцба и Хашба о жилищной проблеме в Абхазии

Такие обстоятельства: Цимцба и Хашба о жилищной проблеме в Абхазии

О возможностях обновления жилищного фонда и возможной ипотеке в эфире радио Sputnik рассказали доцент кафедры финансов и кредита АГУ Арсоу Хашба и начальник... 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T13:01+0300

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2021-11-19T13:01+0300

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Такие обстоятельства: Цимцба и Хашба о жилищной проблеме в Абхазии Такие обстоятельства: Цимцба и Хашба о жилищной проблеме в Абхазии

Речь в программе шла о том, как сделать жилье доступным для большинства населения, можно ли надеяться в ближайшем будущем на ипотеку в Абхазии, и какие в целом есть возможности для обновления и расширения жилфонда. Цимцба считает, что для решения жилищной проблемы надо начать с оценки состояния жилфонда. По его мнению, строить новое жилье выгоднее, чем поддерживать состояния старого, но все упирается в финансовый вопрос. Хашба высказал мнение о том, что ипотекой могут заниматься иностранные инвесторы, но для этого нет законодательной базы, а существующие условия не могут заинтересовать инвесторов, так как велики риски. Проблема заключается не только в отсутствии денег, но и в серьезных правовых вопросах, отметил Хашба. Подробности беседы слушайте в аудиофайле.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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