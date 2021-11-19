https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/vosstanovlennyy-pamyatnik-kosmonavtu-vladimiru-komarovu-otkryli-v-sukhume-1036408280.html

Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме

Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме

Ремонтно-восстановительные работы были проведены при финансовой поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, при участии... 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T16:20+0300

2021-11-19T16:20+0300

2021-11-19T17:04+0300

в абхазии

владимир комаров

космос

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/13/1036407709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b88590c1f5d1b961c0c122383341823.jpg

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Открытие отреставрированного памятника летчику-космонавту Владимиру Комарову состоялось на территории средней школы №6 в Сухуме в пятницу, 19 ноября.Директор учебного заведения Лолита Кация рассказала, что средняя школа N6 была открыта в 1963 году. Первый выпуск состоялся весной 1965 года, а в 1968 году решением президиума Верховного Совета АССР школе было присвоено имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Владимира Комарова. В 1983 году к 20-летию школы в школьном дворе был установлен памятник."60-е годы ХХ века в мире были ознаменованы тем, что первый человек полетел в космос. В 1967 году Владимир Михайлович был первым человеком, который дважды полетел в космос в составе экипажа из трех человек. К сожалению, в истории человечества он первый космонавт, который погиб при возвращении из космоса. Было решено школе присвоить имя Владимира Михайловича Комарова. Наша школа была подшефной Сухумского физико-технического института, который работал на космос и, как говорится, сам бог велел нам быть переименованными в честь такого человека", – подчеркнула Кация.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов сам бюст и постамент, на котором он установлен, сильно пострадали, проинформировала директор школы."У нас не было своих возможностей, чтобы провести реконструкцию памятника, поэтому администрация школы обратилась в правительство Москвы с просьбой, чтобы нам помогли. Есть такая замечательная Российская Федерация мотоспорта, они оказались очень отзывчивыми, и они помогли нам отреставрировать памятник", – подчеркнула она.Помимо этого, когда началась реставрация памятника Владимиру Комарову, депутат Парламента Лаша Ашуба, выпускники школы – депутат Сухумского городского Собрания Инал Тужба и программист Инар Садзба – также решили оказать помощь школе."Когда они увидели, что в школе что-то ремонтируется, им захотелось помочь нам. С их помощью мы покрасили забор, уложили новую брусчатку", – рассказала Лолита Кация.Кроме того, правительство Москвы предоставило Сухумской средней школе №6 необходимую оргтехнику для организации учебного процесса – моноблоки, ноутбуки, мониторы, системные блоки, блоки бесперебойного питания и клавиатуры на 800 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210412/Poekhali-chto-zhiteli-i-gosti-Abkhazii-znayut-o-Dne-kosmonavtiki--1032206543.html

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир комаров, космос, сухум