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https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/vosstanovlennyy-pamyatnik-kosmonavtu-vladimiru-komarovu-otkryli-v-sukhume-1036408280.html
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
Ремонтно-восстановительные работы были проведены при финансовой поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, при участии... 19.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-19T16:20+0300
2021-11-19T17:04+0300
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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Открытие отреставрированного памятника летчику-космонавту Владимиру Комарову состоялось на территории средней школы №6 в Сухуме в пятницу, 19 ноября.Директор учебного заведения Лолита Кация рассказала, что средняя школа N6 была открыта в 1963 году. Первый выпуск состоялся весной 1965 года, а в 1968 году решением президиума Верховного Совета АССР школе было присвоено имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Владимира Комарова. В 1983 году к 20-летию школы в школьном дворе был установлен памятник."60-е годы ХХ века в мире были ознаменованы тем, что первый человек полетел в космос. В 1967 году Владимир Михайлович был первым человеком, который дважды полетел в космос в составе экипажа из трех человек. К сожалению, в истории человечества он первый космонавт, который погиб при возвращении из космоса. Было решено школе присвоить имя Владимира Михайловича Комарова. Наша школа была подшефной Сухумского физико-технического института, который работал на космос и, как говорится, сам бог велел нам быть переименованными в честь такого человека", – подчеркнула Кация.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов сам бюст и постамент, на котором он установлен, сильно пострадали, проинформировала директор школы."У нас не было своих возможностей, чтобы провести реконструкцию памятника, поэтому администрация школы обратилась в правительство Москвы с просьбой, чтобы нам помогли. Есть такая замечательная Российская Федерация мотоспорта, они оказались очень отзывчивыми, и они помогли нам отреставрировать памятник", – подчеркнула она.Помимо этого, когда началась реставрация памятника Владимиру Комарову, депутат Парламента Лаша Ашуба, выпускники школы – депутат Сухумского городского Собрания Инал Тужба и программист Инар Садзба – также решили оказать помощь школе."Когда они увидели, что в школе что-то ремонтируется, им захотелось помочь нам. С их помощью мы покрасили забор, уложили новую брусчатку", – рассказала Лолита Кация.Кроме того, правительство Москвы предоставило Сухумской средней школе №6 необходимую оргтехнику для организации учебного процесса – моноблоки, ноутбуки, мониторы, системные блоки, блоки бесперебойного питания и клавиатуры на 800 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210412/Poekhali-chto-zhiteli-i-gosti-Abkhazii-znayut-o-Dne-kosmonavtiki--1032206543.html
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владимир комаров, космос, сухум

Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме

16:20 19.11.2021 (обновлено: 17:04 19.11.2021)
© Sputnik / Марианна Кубрава Восстановленный памятник космонавту Владимиру Камарову открыли в Сухуме
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Камарову открыли в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Ремонтно-восстановительные работы были проведены при финансовой поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, при участии Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" и Российской Федерации мототуризма.
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Открытие отреставрированного памятника летчику-космонавту Владимиру Комарову состоялось на территории средней школы №6 в Сухуме в пятницу, 19 ноября.
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Директор учебного заведения Лолита Кация рассказала, что средняя школа N6 была открыта в 1963 году. Первый выпуск состоялся весной 1965 года, а в 1968 году решением президиума Верховного Совета АССР школе было присвоено имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Владимира Комарова. В 1983 году к 20-летию школы в школьном дворе был установлен памятник.
"60-е годы ХХ века в мире были ознаменованы тем, что первый человек полетел в космос. В 1967 году Владимир Михайлович был первым человеком, который дважды полетел в космос в составе экипажа из трех человек. К сожалению, в истории человечества он первый космонавт, который погиб при возвращении из космоса. Было решено школе присвоить имя Владимира Михайловича Комарова. Наша школа была подшефной Сухумского физико-технического института, который работал на космос и, как говорится, сам бог велел нам быть переименованными в честь такого человека", – подчеркнула Кация.
© Sputnik / Марианна Кубрава Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов сам бюст и постамент, на котором он установлен, сильно пострадали, проинформировала директор школы.
"У нас не было своих возможностей, чтобы провести реконструкцию памятника, поэтому администрация школы обратилась в правительство Москвы с просьбой, чтобы нам помогли. Есть такая замечательная Российская Федерация мотоспорта, они оказались очень отзывчивыми, и они помогли нам отреставрировать памятник", – подчеркнула она.
Помимо этого, когда началась реставрация памятника Владимиру Комарову, депутат Парламента Лаша Ашуба, выпускники школы – депутат Сухумского городского Собрания Инал Тужба и программист Инар Садзба – также решили оказать помощь школе.
"Когда они увидели, что в школе что-то ремонтируется, им захотелось помочь нам. С их помощью мы покрасили забор, уложили новую брусчатку", – рассказала Лолита Кация.
© Sputnik / Марианна Кубрава Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава

Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме

Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Марианна Кубрава

Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме

© Sputnik / Марианна Кубрава Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава

Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме

Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Марианна Кубрава

Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме

1/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
2/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
3/6
© Sputnik / Марианна Кубрава

Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме

4/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
5/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
6/6
© Sputnik / Марианна Кубрава

Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме

Кроме того, правительство Москвы предоставило Сухумской средней школе №6 необходимую оргтехнику для организации учебного процесса – моноблоки, ноутбуки, мониторы, системные блоки, блоки бесперебойного питания и клавиатуры на 800 тысяч рублей.
В Абхазии
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