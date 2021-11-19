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Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
16:20 19.11.2021 (обновлено: 17:04 19.11.2021)
© Sputnik / Марианна Кубрава Восстановленный памятник космонавту Владимиру Камарову открыли в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава
Ремонтно-восстановительные работы были проведены при финансовой поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, при участии Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" и Российской Федерации мототуризма.
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Открытие отреставрированного памятника летчику-космонавту Владимиру Комарову состоялось на территории средней школы №6 в Сухуме в пятницу, 19 ноября.
Директор учебного заведения Лолита Кация рассказала, что средняя школа N6 была открыта в 1963 году. Первый выпуск состоялся весной 1965 года, а в 1968 году решением президиума Верховного Совета АССР школе было присвоено имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Владимира Комарова. В 1983 году к 20-летию школы в школьном дворе был установлен памятник.
"60-е годы ХХ века в мире были ознаменованы тем, что первый человек полетел в космос. В 1967 году Владимир Михайлович был первым человеком, который дважды полетел в космос в составе экипажа из трех человек. К сожалению, в истории человечества он первый космонавт, который погиб при возвращении из космоса. Было решено школе присвоить имя Владимира Михайловича Комарова. Наша школа была подшефной Сухумского физико-технического института, который работал на космос и, как говорится, сам бог велел нам быть переименованными в честь такого человека", – подчеркнула Кация.
© Sputnik / Марианна Кубрава Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов сам бюст и постамент, на котором он установлен, сильно пострадали, проинформировала директор школы.
"У нас не было своих возможностей, чтобы провести реконструкцию памятника, поэтому администрация школы обратилась в правительство Москвы с просьбой, чтобы нам помогли. Есть такая замечательная Российская Федерация мотоспорта, они оказались очень отзывчивыми, и они помогли нам отреставрировать памятник", – подчеркнула она.
Помимо этого, когда началась реставрация памятника Владимиру Комарову, депутат Парламента Лаша Ашуба, выпускники школы – депутат Сухумского городского Собрания Инал Тужба и программист Инар Садзба – также решили оказать помощь школе.
"Когда они увидели, что в школе что-то ремонтируется, им захотелось помочь нам. С их помощью мы покрасили забор, уложили новую брусчатку", – рассказала Лолита Кация.
© Sputnik / Марианна Кубрава Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
1/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
2/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
3/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
4/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
5/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Восстановленный памятник космонавту Владимиру Комарову открыли в Сухуме
Кроме того, правительство Москвы предоставило Сухумской средней школе №6 необходимую оргтехнику для организации учебного процесса – моноблоки, ноутбуки, мониторы, системные блоки, блоки бесперебойного питания и клавиатуры на 800 тысяч рублей.