https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/zakharova-ob-otnoshenii-zapada-k-migrantam-dvulikost-i-obman-1036384514.html

Захарова об отношении Запада к мигрантам: двуликость и обман

Захарова об отношении Запада к мигрантам: двуликость и обман

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о двуликости европейской политики в отношении мигрантов, напомнив о колючей проволоке... 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T09:45+0300

2021-11-19T09:45+0300

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Захарова Захарова

В частности, представитель российской дипломатии ответила на заявление Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о мигрантах, которые "не смогут попасть в Европу, но не должны умирать от холода на границе".У западных стран, по словам Захаровой, нет ощущения собственной ответственности за судьбы конкретных наций в связи с собственными ошибками, "как будто все, что было в Ираке, в Ливии, в Сирии, вокруг этих стран, в Афганистане, как будто в этом нет роли коллективного Запада, и с нынешней ситуацией на белорусско-польской границе нет ничего общего, отметила представитель МИД."Это двуликость, обман, введение в заблуждение и манипуляция фактами", ― отметила Захарова.Под прикрытием защиты прав человека чего только Запад не предпринимал, отметила представитель МИД РФ. Права человека, настолько нам говорилось, важны настолько, что перед ними меркнут все остальные правила, нормы, законы и традиции. При этом сегодня мы видим, как от этой концепции не осталось и следа, есть точный, холодный, примитивный и бесчеловечный расчет, как выгоднее разрешить ситуацию в пользу для самих себя", сказала Захарова."Здесь уже не о правах человека речь идет, здесь идет речь о жизни и здоровье, помимо того, что люди находятся там продолжительное время, пришли туда не от хорошей жизни, их еще поливают водой на холоде, который для них непривычен, и это женщины и дети, так их еще поливают каким-то газом, им угрожают применением оружия и применяют к ним физическую силу, в отношении них проводится кампания по психологической отработке – громкоговорители, запугивание, устрашения, информационная кампания в западных СМИ нацелена только на защиту правильности действий властей, которые принимают в отношении этих людей такие антигуманные меры", ― отметила Захарова.

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